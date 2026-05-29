Los colegios profesionales reclaman coordinar recursos y aprobar la nueva ley para erradicar el sinhogarismo

Para erradicar el sinhogarismo, es necesaria una mayor coordinación de todas las Administraciones y los sectores implicados. Y para este fin, es imprescindible que prospere la nueva Ley para Erradicar el Sinhogarismo que supera estos meses en el Parlament las más de 500 enmiendas presentadas por los partidos políticos. Es una de las principales conclusiones a las que han llegado este viernes las representantes de los colegios profesionales de médicos, psicólogos y educadores sociales que han participado en la tercera edición de La Tribuna de las Profesiones, organizada por EL PERIÓDICO y la Intercol·legial, en la Casa Cupra Raval de Barcelona. "Necesitamos la ley y que venga acompañada de recursos", ha defendido la decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) y presidenta de la Intercol·legial, Cristina Vallejo, durante la presentación del acto.

Tarde y fragmentados

En Catalunya, según ha recordado Vallejo, ya hay más de 60.000 personas afectadas por todo tipo de exclusión residencial: unas 24.000 personas que duermen al raso, y más de 40.000 que se ven obligados a ocupar o viven en infraviviendas. "Llegamos demasiado tarde a atender a estas personas", ha resumido la presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, Olga Giner. La educadora ha reclamado dejar de actuar desde la urgencia e impulsar políticas estructurales y de prevención para luchar contra la problemática.

El director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, durante la presentación del acto con la decana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona y presidenta de la Intercol·legial, Cristina Vallejo / JORDI COTRINA

Mientras estas medidas, como la ley del sinhogarismo, no salen adelante, Giner ha abogado por acompañar de manera integral a estas personas para que puedan recuperar su hogar y volver a formar parte activa de la sociedad. "La gente acaba sin hogar por problemas de salud, de trabajo, de vivienda, de rupturas familiares... Necesitamos acompañarlas de manera global", ha defendido la educadora social.

Un golpe a la salud mental

En la misma línea se ha expresado la vocal de la junta del Col·legi Oficial de Psicologia de Barcelona, Mònica Algueró, que ha recordado que las personas sin hogar muy a menudo viven una "suma de vulnerabilidades" que complican "muchísimo" su salud mental. Algueró ha puesto sobre la mesa que, si bien en muchas ocasiones los problemas de salud mental son una de las causas por las que las personas acaban en situación de calle, muchas veces estos problemas se agravan y se originan, precisamente, por no tener un techo propio.

"Las personas tienen que ser protagonistas de su propio proceso de reinserción" Mònica Algueró — Vocal de la junta del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

La psicóloga ha resaltado la necesidad de "recolocar a la persona en la sociedad" mediante procesos de facilitación de participación y vinculación social. "La persona tiene que ser un poco protagonista de su propio proceso", ha defendido Algueró.

La vivienda y la salud

Estos procesos, precisamente, son más eficaces si se establecen modelos de 'Housing First', aquellos que priorizan la obtención de un techo, aunque sea temporal, para arrancar todo el proceso de reinserción de las personas sin hogar. La falta de vivienda, tal como ha recordado el subdirector de EL PERIÓDICO y moderador del acto, Sergi Saborit, ya está detrás del 62% de los casos de sinhogarismo en Catalunya. Es un hecho que también ha hecho cambiar tanto el perfil como la percepción social de las personas sin hogar en los últimos años.

"Hasta ahora era un grupo muy pequeño... Ahora la situación ha cambiado claramente y es una realidad muy heterogénea... Hay personas con trabajo que viven en un trastero o en un coche, con el impacto que esto tiene en la salud", ha explicado durante el acto la presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe. La doctora ha recordado que estar en situación de sinhogarismo reduce la esperanza de vida entre 15 y 30 años.

"Estar en situación de sinhogarismo reduce la esperanza de vida entre 15 y 30 años" Elvira Bisbe — Presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona

Bisbe ha reclamado reforzar los protocolos sanitarios que se impulsaron desde su colegio para atender a las personas sin hogar. Son iniciativas como farmacias a coste cero para que se puedan seguir al pie de la letra los tratamientos recomendados por los facultativos, o protocolos más estipulados para que los sanitarios sepan cómo atender a las necesidades de estas personas. También ha reclamado activar la iniciativa de los CAP 0, para que las personas que no puedan acceder al padrón y no tengan un centro de atención primaria asignada también puedan recibir tratamiento.

El padrón y la mirada

El padrón ha sido otro de los temas transversales que se han tratado durante el acto. "Se tiene que revisar y se tiene que garantizar que todas las personas que están en la calle se puedan empadronar", ha reivindicado la educadora social Giner, que ve en este empadronamiento la piedra angular de un cambio de paradigma en cómo la sociedad mira a las personas sin hogar.

"Se tiene que revisar y se tiene que garantizar que todas las personas que están en la calle se puedan empadronar" Olga Giner — Presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Giner también ha reclamado una mayor perspectiva interseccional en el abordaje del asunto. Las mujeres, como se ha recordado en varias intervenciones del acto, cada vez representan un porcentaje mayor de las personas sin hogar y, además, suelen superar condiciones más extremas antes de acabar en situación de calle. "Es un colectivo mucho más vulnerable, y que a menudo sufre problemas relacionados con el abuso sexual", ha lamentado la médica Bisbe.

Una ley para el futuro

Las tres ponentes de este viernes han reclamado una visión más global para hacer frente a esta problemática creciente, que pasa necesariamente por la nueva ley de erradicación del sinhogarismo. Uno de sus principales impulsores, el catedrático honorario de Derecho Administrativo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Antoni Milian, ha intervenido en el turno de preguntas al final del acto y ha defendido que el texto implicará a la Generalitat en el asunto, que es competencia municipal. "No puede ser que el Ayuntamiento de Barcelona le dedique 50 millones al año, y el Govern solo 23", ha resumido.

Milian también ha agradecido que los tres colegios profesionales representados en el acto dieran apoyo a la ley que, según declaró la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, en una entrevista con este diario estará aprobada a finales de año.

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El antídoto contra el populismo

La tercera Tribuna de las Profesiones de este viernes ha sido el último acto que el periodista Albert Sáez ha presentado como director de EL PERIÓDICO. La actual directora adjunta de esta casa, Gemma Martínez, le tomará el relevo el próximo lunes 1 de junio. Sáez ha agradecido la colaboración de La Intercol·legial y ha defendido la necesidad de poner en el debate público problemáticas complejas como el sinhogarismo. "Es nuestra pequeña aportación a la lucha contra el populismo de todo tipo: político, jurídico y mediático", ha asegurado.