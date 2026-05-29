Catalunya alcanza máximas de 39,5 grados en Vinebre y registra un récord absoluto de calor para un mes de mayo

En la localidad catalana de Vinebre, en la Ribera d'Ebre, este viernes los termómetros han registrado máximas de hasta 39,5 grados. El Servei Meteorológic de Catalunya confirma que es la cifra más alta jamás observada en un mes de mayo en la geografía catalana y que, por lo tanto, establece un nuevo récord absoluto de temperatura para esta época del año. Los registros confirman que tras alcanzar ayer el pico de este episodio de calor inédito que atraviesa gran parte de Europa, este viernes los termómetros están empezando a aflojar en parte del territorio. Aun así, en decenas de municipios del Ponent se han observado temperaturas muy por encima de los 35 grados y que, en muchos casos, destacan entre las más altas observadas durante un mes de mayo en Catalunya. En Vinebre, sin ir más lejos, se han registrado máximas cercanas a los 40 grados durante 2 días consecutivos.

Y este no es el único récord de la jornada. Según han explicado los responsables del Observatori Fabra, un centro emblemático con más de cien años de datos sobre climatología, la pasada madrugada Barcelona batió un récord absoluto de calor nocturno. Los registros confirman que en la noche entre el jueves y el viernes, los termómetros situados en el punto más alta de la ciudad rondaron los 26 grados durante gran parte de la madrugada y, además, registraron mínimas por encima de los 25,3 grados. Los primeros análisis apuntan a que se trata de "nueva efeméride de temperatura mínima más alta para un mes de mayo" en una serie histórica que se inició en 1914 y que, además, destrona el anterior récord de calor nocturno para un mes de mayo que, hasta ahora, se situaba en 23,8 grados. También es la primera vez que se registra una noche tórrida en el mes de mayo en este observatorio centenario con datos desde 1914.

Calor de récord

El calor de estos días está pulverizando récords en Catalunya. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) relata casos como, por ejemplo, el de "estaciones con más de un siglo de datos" como Lleida y Tortosa que esta semana han registrado valores hasta ahora inéditos para un mes de mayo. En Lleida, por ejemplo, se han registrado máximas de 37,3 grados durante dos días consecutivos. Y en Tortosa, según corroboran los registros, se ha llegado a registrar temperaturas de hasta 37,5 grados, una cifra que supera en casi 1,5 grados el anterior récord para esta época. Se trata de valores que, tal y como recuerdan los expertos, están hasta 10 grados por encima de lo esperable para estas alturas del año y que, en muchos casos, se corresponden más a las temperaturas de mediados de agosto, durante los días de canícula.

En la estación de Tortosa, con más de un siglo de datos, se han registrado por encima vez máximas de 37,5 grados en un mes de mayo y se ha superado en 1,5 grados el anterior récord

Este viernes, por ejemplo, tanto en Ascó como en el Pantà de Riba-roja se ha llegado a los 37,7 grados. En Torres del Segre, Seròs y Batea se han registrado máximas de 37,6 grados. En Alfarràs y Alcarràs se ha llegado a los 37,5. Y en Lleida, Vallfogona de Balaguer y Gimenells se ha llegado a los 37,3 durante la tarde. En Barcelona, los termómetros han bajado ligeramente respecto a los valores del jueves pero, aún así, se han situado muy cerca de los 33 grados dejando, una vez más, una cifra que destaca entre las más altas jamás regsitradas en esta época en la ciudad. En Girona se ha llegado a los 32,7 y en Tarragona a los 28,1. En estos casos, los registros también confirman que se trata de cifras extraordinariamente altas para la época en ambas ciudades.

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Los modelos afirman que episodio de calor extremo se alargará hasta como mínimo el lunes. Hasta entonces, afirman los expertos, se esperan que las noches seguirán siendo muy cálidas, especialmente en zonas litorales, donde podrían volverse a registrar noches tropicales muy por encima de los 20 grados. Los pronósticos también sugieren que en algunos puntos podría aumentar la inestabilidad atmosférica y que, a raíz de ello, podríamos presenciar la formación de tormentas en áreas montañosas como en algunos puntos de los Pirineos. Según las últimas estimaciones, con un poco de suerte, a partir del martes podría iniciarse un descenso térmico en buena parte de la Península Ibérica que daría por finalizado este episodio de calor extremo. Aun así, advierten los meteorólogos, es posible que incluso después se sigan registrando temperaturas más altas de lo normal para la época.