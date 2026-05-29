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Previsión meteorológica

El calor más intenso se prolongará durante unos días más pero podría bajar a partir del martes

Se prevé que las temperaturas se mantengan entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en gran parte del país durante todo el fin de semana y hasta como mínimo el lunes

España roza los 40 grados en una de las jornadas de mayo más cálidas desde que hay registros

Tinerfeños afrontan el día de calor.

Tinerfeños afrontan el día de calor. / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Valentina Raffio

Valentina Raffio

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España continúa inmersa en un episodio de calor excepcional un mayo en el que, según afirman los expertos, se están registrado temperaturas propias de pleno verano y valores que siguen batiendo récords históricos en distintos puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afirma que, tras analizar los últimos modelos, todo apunta a que esta situación de temperaturas excepcionalmente altas para la época se mantendrá durante todo el fin de semana y probablemente también de cara al lunes. Los pronósticos empiezan a apuntar a que, con un poco de suerte, a partir del martes podría iniciarse un descenso térmico en buena parte de la Península Ibérica aunque, aún así, es posible que incluso después se sigan registrando temperaturas más altas de lo normal para la época.

Los modelos apuntan a que en las próximas horas, coincidiendo con el inicio del fin de semana, se producirá un cambio de tiempo en las comunidades cantábricas. Allí las temperaturas irán bajando progresivamente y dejarán atrás el calor más extremo de los últimos días. En el resto del país, sin embargo, todo apunta a que tanto el sábado como el domingo continuará el calor intenso y se volverán a dar registros entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época. El valle del Ebro, por ejemplo, se podrán alcanzar hasta 38 grados, mientras que en el centro y gran parte de la mitad sur los termómetros rondarán los 36 grados. En el valle del Guadalquivir se esperan máximas cercanas a los 38 grados y no se descarta que de forma puntual se alcancen los 40 grados.

Semana de cambios

Este episodio de calor extremo se alargará hasta como mínimo el lunes. Hasta entonces, afirman los expertos, se esperan que las noches seguirán siendo muy cálidas en toda España, especialmente en zonas como el Mediterráneo, el centro y el sur peninsular, donde podrían darse más numerosas noches tropicales en las que la temperatura no bajará de los 20 grados. Los modelos también sugieren que en algunos puntos podría aumentar la inestabilidad atmosférica, lo que podría facilitar la formación de tormentas en el este peninsular y en áreas montañosas. Estas tormentas podrán ser localmente fuertes y acompañadas de granizo en zonas de los Pirineos, el Sistema Ibérico y áreas próximas.

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El cambio podría llegar a partir del martes que viene, día 2 de junio. Los meteorólogos afirman que para entonces los modelos muestran una elevada incertidumbre. "No obstante, la mayoría de los escenarios apuntan a una bajada de las temperaturas en buena parte del territorio, especialmente en zonas del norte y del oeste peninsular, donde el descenso podría ser notable", comenta el especialista Rubén del Campo, portavoz de Aemet. Aun así, afirma, las temperaturas seguirían por encima de lo normal para estas fechas, aunque ya no con la intensidad extrema de los últimos días. Ciudades como Madrid, Zaragoza o Girona podrían registrar máximas de entre 30 y 32 grados el martes. En cambio, el calor persistirá con fuerza en el sur y el sureste, donde Murcia, Sevilla, Málaga o Córdoba podrían seguir alcanzando alrededor de 38 grados.

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