Barcelona registra por primera vez en su historia una noche tórrida con más de 25 grados en un mes de mayo y enfila un posible récord

Barcelona acaba de vivir la noche más cálida de lo que llevamos de año y la más calurosa del actual episodio de calor que atraviesa Europa. Hacía ya días que los termómetros se resistían a bajar de los 20 grados tras la puesta de sol y habían dado lugar a lo que se conoce como noches tropicales. Pero en la madrugada entre el jueves y el viernes, las altas temperaturas nocturnas se han intensificado aún más y han llegado incluso a superar los 25 grados en varios puntos de la ciudad. Se trata de una cifra inédita para un mes de mayo y que destaca como una de las más altas registradas para estas fechas y que, según apuntan los primeros análisis, podría incluso ser un récord de calor nocturno para un mes de mayo en Barcelona. Los expertos afirman que estos valores se corresponden a una noche tórrida o ecuatorial y que, de hecho, no deberían darse hasta como mínimo el mes de agosto.

En el observatori del Raval, el más céntrico de Barcelona, alrededor de medianoche se registraron valores por encima de los 25 grados, alrededor de las cuatro de la madrugada se llegó a mínimas de 24,3 grados y tan solo una hora más tarde el mercurio volvió a subir hacia los 25 grados y más. La situación fue aún más extrema en el Observatori Fabra, situado a más de 400 metros de altura, donde los registros también confirman que los termómetros oscilaron entre los 26,2 grados en el momento de ir a dormir, no bajaron más allá de los 25,2 durante la madrugada y volvieron a subir pornencima de los 26 a partir de las seis de la mañana. En la zona de Drassanes no se bajó de los 23 grados y en Zona Universitària de los 21,5 grados.

Todo apunta a que Barcelona acaba de registrar "nueva efeméride de temperatura mínima más alta para un mes de mayo" de toda la serie histórica de datos que arranca en 1914

Los primeros análisis apuntan a que podríamos estar ante una "nueva efeméride de temperatura mínima más alta para un mes de mayo" en toda la serie histórica de datos climáticos de Barcelona que, en el caso del Observatori Fabra, se inició en 1914. El anterior récord de noche cálida para un mes de mayo era de 23,8 grados. "También es la primera vez que se registra una noche tórrida en el mes de mayo en este observatorio centenario con datos desde 1914", comentan desde la entidad ante lo excepcional de las cifras registradas durante la pasada madrugada en la ciudad, donde en los últimos años, como consecuencia del avance del cambio climático, se ha registrado un aumento exponencial de noches extremadamente cálidas. Los registros indican que, en general, en las 10 capitales españolas más pobladas, donde reside una quinta parte de la ciudadanía, hay 10 veces más noches tórridas ahora que en los ochenta.

Noches cálidas en Catalunya

Barcelona no ha sido la única ciudad que ha vivido una noche de temperaturas extremas. Según afirma el Servei Meteorològic de Catalunya, han sido decenas los municipios del litoral que durante la pasada noche han registrado mínimas por encima de los 20 grados y que, en muchos casos, se han acercado a los 25. En Espolla, por ejemplo, los termómetros no han bajado de los 24,7 grados ni siquiera durante la madrugada. En Cap de Creus se ha llegado los 23,9; en Blanes a los 23,3; en Corbera a los 23,2; en Villassar de Dalt a los 22,4; en Figueres a los 22,2; en Montserrat a los 22,1.

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Los registros indican que, en general, en las 10 capitales españolas más pobladas, donde reside una quinta parte de la ciudadanía, hay 10 veces más noches tórridas ahora que en los ochenta

Conciliar el sueño con estas temperaturas ha sido todo un reto. Y no solo porque, tal y como advierten los expertos, cuando los termómetros superan los 20 grados el cuerpo tiene más dificultades para coger sueño y lograr un buen descanso. En el caso de Barcelona y otras ciudades costeras, donde los índices de humedad ambiente superan el 30%, las altas temperaturas no solo han generado angustia por su presencia sino que, además, también se ha convertido rápidamente en una sensación asfixiante de bochorno que ha complicado aún más la noche. Los registros confirman que la ciudad acaba de vivir una noche más que tropical (por encima de los 20 grados), con valores típicos de una noche tórrida (por encima de los 25 grados) pero con la sensación de vivir una noche infernal (con sensación térmica cercana a los 30 grados).