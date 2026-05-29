Alumnos del Instituto de Llançà se niegan a entrar en las aulas por el calor

Alumnos de varios cursos del Instituto de Llançà se concentran en el exterior del centro desde primera hora de la mañana porque aseguran que no se puede asistir a clase con normalidad por el calor. Afirman que “es insoportable” y que están más pendientes del malestar que genera que de atender al profesor. Desde la dirección del centro constatan la situación y señalan que solo disponen de algunos ventiladores. Durante la mañana intentarán trasladar a algunos alumnos a zonas de sombra del patio.

Los alumnos afectados hacen clase en el edificio del instituto de Llançà. Según alumnos de ESO que tienen aulas en el edificio, no hay aire acondicionado. Han explicado que ahora les han puesto algunos ventiladores, pero que solo sirven para quienes están en las primeras filas.

“Estamos aquí porque el calor es insoportable, hemos hecho pancartas y no entraremos en clase en toda la mañana”, dicen. A primera hora se ha pasado lista, pero una parte ha mantenido la protesta concentrándose fuera. Ahora pasearán por el patio con las pancartas para visibilizar la protesta. “Estamos más pendientes del calor que de estar atentos”, se quejan.

El director del instituto, Sergi Matarin, ha explicado que “está haciendo muchísimo calor, sobre todo ayer y hoy”. El edificio tiene dos plantas. En la planta baja “es soportable, pero en la planta de arriba las temperaturas son muy altas”. No tienen persianas que les permitan reducir el calor en el aula y solo disponen, desde la semana pasada, de una quincena de ventiladores que les facilitaron teóricamente para el profesorado. Como apuntan también los alumnos, solo mitigan el calor a quienes están en las primeras filas.

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La dirección dice entender la postura de los alumnos porque el calor es muy elevado. A los grupos que hacen clase, sobre todo en el primer piso, los bajarán a zonas de sombra en el patio, pero son conscientes de que a medida que avance la mañana también sufrirán el calor.