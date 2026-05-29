"Si no pagas la hipoteca del pub, le quitamos la casa a tu padre": así inventó el tardeo Alfonso Gómez

"Al principio nadie creía en esto. Me decían: "¡Pero Alfonso, si la marcha es por la noche!", y yo les contestaba: "Hombre, pero la marcha puede entrar a cualquier hora, ¿no?". Y mira, el tiempo me dio la razón". Se lo cuenta a EL PERIÓDICO Alfonso Gómez Monedero (Albacete, 1968). Hasta que se demuestre lo contrario, él es el inventor del 'tardeo'.

Alfonso en realidad iba para ingeniero agrónomo. "Es lo que estudié; mi padre es agricultor. Pero he tenido una de las carreras de ingeniero agrónomo más cortas de la historia. El último año de carrera, un amigo me presentó la noche, me gustó y empecé a dedicarme a la hostelería". Abrió su primer local en 1994.

"Nadie creía en esto pero la marcha entra a cualquier hora"

Aunque nació y desarrolló su proyecto en Albacete, su inspiración le llegó en Granada. "Vi que allí estaba muy consolidada la costumbre de la cerveza y la tapita durante el día, pero que en La Mancha no teníamos esa tradición. Así que quise implementarlo en el pub que había montado en Albacete, El Cuco. Lo llamé así porque mi padre es de un pueblo llamado Carcelén donde hay unas cabañas conocidas como 'cucos' en las que se refugian la gente que trabaja en el campo".

"Al principio costó arrancar, nadie le veía sentido a que un bar que ofrecía comidas a mediodía pusiera música a las cuatro de la tarde"

La otra motivación fue la viabilidad económica de su garito: "Aún me acuerdo cuando estaba firmando la hipoteca del pub con mi padre, que el del banco me decía: '¿tú sabes cuánto dinero es esto? Si no lo pagas, le vamos a quitar la casa a tu padre". Y yo, con un miedo tremendo. Me di cuenta de que el pub abría desde las ocho de la tarde hasta las tres de la madrugada. Estar tan endeudado me hizo abrir la mente. ¿Qué podía hacer para poder abrir más horas?".

Fue así cuando decidió llevar la propuesta gastronómica a su bar de copas y fusionar cambos conceptos, llevándolo al horario vespertino: "Empezamos con unas tortillas que nos hacía mi madre y unas paellas que encargaba a una empresa de comidas preparadas", recuerda Gómez.

Una sesión de tardeo en la calle Concepción de ALbacete en 2024 / Cedida

"Al principio costó arrancar, nadie le veía sentido a que un bar que ofrecía comidas a mediodía se pusiese a subir la música a las cuatro de la tarde. Pero Albacete es una ciudad universitaria y eso nos benefició. Después del Cuco me quedé con otro bar, el Tejares 10, que estaba cerca. Allí implanté una medida que había visto en Murcia: vender cubos de cervezas. Eso triunfó entre los estudiantes. Le ponías un cubo con 12 o 20 quintos, unas tapas, y se empezó a llenar por las tardes". Había nacido, oficialmente, el 'tardeo'.

En su segundo local, Tejares 10, se puso a vender cubos de cervezas: "Eso triunfó entre los estudiantes y se empezó a llenar por las tardes"

Lo que le quedó claro de su experiencia es que "para sacar a la gente de casa, hay que hacerlo por el estómago. Vimos que la propuesta gastronómica era clave y decidimos incidir ahí. Mi mujer se formó en temas gastronómicos y pasamos a ofrecer tapas más elaboradas".

El modelo fue calando. Del público universitario pasaron "a la clientela de 40 o 50 años, que vieron que era chula la idea de salir por la tarde en lugar de por la noche y conciliar". Así, animados por la buena acogida de la dinámica, en el año 2000 abrió otro bar: "Los llamamos La Ronería, porque estaba especializado en ron, teníamos más de 300 marcas de esa bebida. En Albacete, los bares están concentrados en el centro, sobre todo en la zona de la calle Concepción, y se empezó a generar un ambientazo por las tardes".

Con su tercer local, La Ronería, el modelo explotó

Aquello supuso la explosión del modelo. "La gente se sorprendía de que en un mismo local pudieras estar comiendo y a las cuatro de la tarde subieran la música y la gente se pusiera a bailar y a tomar copas. Pero les encajó perfectamente". El 'tardeo' se convirtió en una costumbre y la calle Concepción en su centro neurálgico.

De Albacete al mundo

De ahí, los visitantes murcianos se llevaron la idea a los bares de su provincia. El tardeo acababa de dar el salto fuera de Castilla La Mancha: "Ellos reivindican haber bautizado el fenómeno, pero en realidad aquí ya lo llamábamos así. Pero fueron ellos, que son muy buenos para los negocios, los que lo hicieron suyo. No sé si incluso lo llegaron a patentar".

Ahora el tardeo es seña de identidad del ocio de Albacete. Un modelo en auge que han exportado a toda España: "El cliente del tardeo está más abierto a pedir cócteles de calidad, combinados más elaborados, a gastarse más dinero y no conformarse con una copa. Es gente de 'pico fino' que además ve los beneficios de poder estar de fiesta por la tarde, bailando, acostarse por la noche a una hora normal y aprovechar el día siguiente para hacer actividades desde por la mañana".

Alfonso Gómez tiene ahora cinco locales por la zona, que funcionan a tope. "Viene gente de Pamplona, de Galicia, de Valladolid. Todos al tardeo. Les flipa este modelo". Y confía en que "algún día habrá que poner una placa que deje claro que 'aquí nació el tardeo'. Sería justo reconocer que todo esto nació aquí, en Albacete".