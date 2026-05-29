Albert Esteve, demógrafo: "Hemos pasado de la familia extensa al hogar unipersonal”

En pleno debate sobre la situación de la vivienda, el informe 'Hogares en transformación en España y Portugal', impulsado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa, aporta un dato significativo: desde 1991, los hogares unipersonales han aumentado un 81 %, mientras que los extensos, aquellos formados por cinco o más habitantes, se han reducido un 73 %. Albert Esteve, director del Centro de Estudios Demográficos, es uno de los autores de este estudio, que también constata que las viviendas han pasado de estar habitadas por una media de 3,3 personas a 2,4.

-El panorama de los hogares ha cambiado por completo en tres décadas. ¿Es una transformación más rápida de la esperada?

-Es un cambio bastante rápido, sí, pero está en consonancia con lo que han experimentado otros países que se encuentran en una fase demográfica parecida: baja fecundidad, elevada esperanza de vida y una transformación de la familia. España todavía no es el país europeo con el tamaño medio más bajo, sobre todo porque los jóvenes se emancipan bastante tarde y aún hay una franja de personas mayores que viven con sus hijos. Y también ha influido la inmigración. En Escandinavia, por ejemplo, están por debajo de las dos personas por hogar.

-Hasta no hace tanto, era habitual que varias generaciones convivieran bajo el mismo techo. ¿El cambio es cultural, social o económico?

-El aumento de la capacidad económica y la mejora de la salud de las personas mayores han hecho viable que las familias dejen de vivir tan amontonadas como era tradicional. Entre sociólogos y demógrafos existe una explicación clásica: hay una preferencia latente por vivir de forma independiente. Pero hay que poder. A esto se suma que las generaciones mayores también pueden vivir solas porque dependen menos de los hijos en el hogar.

-¿Vamos hacia un modelo familiar más individualista?

-Sí, pero con matices. Los hogares multigeneracionales se creaban porque las personas de 30 o 40 años ayudaban a las de 60 o 70. Eran una especie de seguro familiar frente a la vejez. Ahora, en cambio, son los mayores los que ayudan a los jóvenes. Por ejemplo, muchos hijos siguen viviendo con sus padres hasta más allá de los 30 años. También se observa en algunos países asiáticos, donde parejas jóvenes se casan y se van a vivir con familiares por el encarecimiento de la vivienda. Y porque les pueden ayudar en el cuidado de los hijos.

-También se ha flexibilizado el concepto de familia.

-Para simplificarlo, hace cien años predominaba lo que llamamos la familia extensa, donde convivían varias generaciones adultas. Después se impuso la familia nuclear: una pareja que se casa y se va a vivir de manera independiente. Ahora lo que se ha roto son los núcleos, ya que la pareja no dura necesariamente para siempre y no todas tienen hijos, o tienen pocos. Eso genera una atomización de los núcleos familiares: cada vez hay más hogares de madres o padres solos con hijos, que cuando estos se emancipan se vuelven unipersonales, algo que antes ocurría solo con la viudedad.

-¿El aumento de hogares unipersonales tiene incidencia en la crisis de la vivienda, que puede explicarse en parte por la falta de oferta?

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-Una de las conclusiones del estudio que más me interesó es que en los últimos 30 años se han creado millones de hogares nuevos. Si aumenta la población, necesitas más hogares, claro. Pero más de la mitad de ese crecimiento se debe a que se han hecho más pequeños. Si España llegara a tener el tamaño de ocupación medio de hogar de Suecia, necesitaría muchas más viviendas. Y eso en un país donde todavía hay mucha gente de 30 años viviendo con sus padres, imaginemos qué ocurriría si todos esos jóvenes pudieran emanciparse antes.