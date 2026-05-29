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Un acertante de Madrid se lleva un premio de un millón de euros del sorteo de Euromillones

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado.

Archivo - Administración de Loterías y Apuestas del Estado. / Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

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El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 29 de mayo, ha dejado un premio de un millón de euros en la ciudad de Madrid, según informa Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código CMK85213, ha sido validado en la Administración de Loterías nº 247, situado en Emilio Ferrari, 64.

La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este viernes, 29 de mayo, ha estado formada por los números 5, 14, 35, 31 y 18. Las estrellas son 12 y 2. La recaudación ha ascendido a 68.175.265,40 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco + dos).

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco + uno) que han sido validados en la Administración de Loterías nº4 de Don Benito (Badajoz), situada en Fuente de los Barros, 45 y en el Despacho Receptor nº57.075 de Oviedo (Asturias), situado en Luis Fernández-Vega Sanz, 8.

En España existen tres boletos acertantes de Tercera Categoría (cinco + cero).

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Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría (cinco + dos) podría ganar 141 millones de euros.

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