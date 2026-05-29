Más de 300 personas evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio

Más de 300 personas han sido evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio declarado en la tercera planta del edificio. Los Bombers de la Generalitat han actuado con 9 dotaciones tras recibir un aviso del 112 a las 19.25 y han conseguido controlar el fuego.

Se han evacuado las cinco plantas del establecimiento hotelero y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 3 personas por inhalación de humo. Los agentes del cuerpo de Bomberos están revisando el resto de plantas y ventilando el espacio. Por este incendio, Protección Civil ha emitido una prealerta del Plan Procicat.

Una vez dado por controlado, los agentes han revisado el resto de plantas y ventilado el espacio. Fuentes municipales han confirmado a la ACN que esta noche no se podrá dormir en la tercera planta del edificio, pero los clientes han sido reubicados en el mismo establecimiento y en hoteles de la cadena.

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Por este incendio, Protecció Civil ha emitido una prealerta del Plan Procicat.