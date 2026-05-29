Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
EuromillonesHuelga profesoresTrumpEclipse solarTardeoSarah J. MaasVideo caída AndicCalorPep GuardiolaMigrantes
instagramlinkedin

Suceso

Más de 300 personas evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio

El fuego ya está controlado y los servicios de emergencia han atendido a tres personas por inhalación de humo

Los bomberos en el lugar del incendio, en Castell-Platja d’Aro

Los bomberos en el lugar del incendio, en Castell-Platja d’Aro / Bombers de la Generalitat

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Más de 300 personas han sido evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio declarado en la tercera planta del edificio. Los Bombers de la Generalitat han actuado con 9 dotaciones tras recibir un aviso del 112 a las 19.25 y han conseguido controlar el fuego.

Se han evacuado las cinco plantas del establecimiento hotelero y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 3 personas por inhalación de humo. Los agentes del cuerpo de Bomberos están revisando el resto de plantas y ventilando el espacio. Por este incendio, Protección Civil ha emitido una prealerta del Plan Procicat.

Una vez dado por controlado, los agentes han revisado el resto de plantas y ventilado el espacio. Fuentes municipales han confirmado a la ACN que esta noche no se podrá dormir en la tercera planta del edificio, pero los clientes han sido reubicados en el mismo establecimiento y en hoteles de la cadena.

Noticias relacionadas

Por este incendio, Protecció Civil ha emitido una prealerta del Plan Procicat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
  2. Los profesores catalanes rechazan la subida salarial de 400 euros mensuales en 2029 y se encierran en la conselleria
  3. Un incendio originado en una industria de Òrrius (Maresme) obliga a confinar a cientos de vecinos
  4. Las 8 bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, 'pena social anticipada' e indicios 'contaminados
  5. Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
  6. La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
  7. El Congreso da luz verde al nuevo copago farmacéutico, que reduce la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias
  8. Catalunya bate un récord de temperatura nocturna y se adentra en la jornada más cálida de este episodio de calor extremo para un mes de mayo

Más de 300 personas evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio

Detenido en Madrid un hombre tras matar a otro a puñaladas

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 29 de mayo de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del viernes, 29 de mayo de 2026

Los Mossos lanzan el Bastió, su plan de choque para contener y reducir la delincuencia en L'Hospitalet de Llobregat

Los Mossos lanzan el Bastió, su plan de choque para contener y reducir la delincuencia en L'Hospitalet de Llobregat

Directo | Educació propone a los sindicatos una subida de 450 euros como última propuesta

Directo | Educació propone a los sindicatos una subida de 450 euros como última propuesta

Albert Esteve, demógrafo: "Hemos pasado de la familia extensa al hogar unipersonal”

Albert Esteve, demógrafo: "Hemos pasado de la familia extensa al hogar unipersonal”

Un robot aprende a tocar el piano de oído y abre una nueva vía terapéutica

Un robot aprende a tocar el piano de oído y abre una nueva vía terapéutica

Los Mossos lanzan en L'Hospitalet (Barcelona) el 'Pla Bastió' para reducir robos violentos