Suceso
Más de 300 personas evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio
El fuego ya está controlado y los servicios de emergencia han atendido a tres personas por inhalación de humo
Más de 300 personas han sido evacuadas de un hotel en Castell-Platja d’Aro por un incendio declarado en la tercera planta del edificio. Los Bombers de la Generalitat han actuado con 9 dotaciones tras recibir un aviso del 112 a las 19.25 y han conseguido controlar el fuego.
Se han evacuado las cinco plantas del establecimiento hotelero y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido a 3 personas por inhalación de humo. Los agentes del cuerpo de Bomberos están revisando el resto de plantas y ventilando el espacio. Por este incendio, Protección Civil ha emitido una prealerta del Plan Procicat.
Una vez dado por controlado, los agentes han revisado el resto de plantas y ventilado el espacio. Fuentes municipales han confirmado a la ACN que esta noche no se podrá dormir en la tercera planta del edificio, pero los clientes han sido reubicados en el mismo establecimiento y en hoteles de la cadena.
Por este incendio, Protecció Civil ha emitido una prealerta del Plan Procicat.
- Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
- Los profesores catalanes rechazan la subida salarial de 400 euros mensuales en 2029 y se encierran en la conselleria
- Un incendio originado en una industria de Òrrius (Maresme) obliga a confinar a cientos de vecinos
- Las 8 bazas de la defensa de Jonathan Andic: artrosis en las rodillas de Isak, 'pena social anticipada' e indicios 'contaminados
- Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
- La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
- El Congreso da luz verde al nuevo copago farmacéutico, que reduce la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias
- Catalunya bate un récord de temperatura nocturna y se adentra en la jornada más cálida de este episodio de calor extremo para un mes de mayo