Territori pone en marcha el plan de «choque» para restaurar el estanque de Vilaüt de los Aiguamolls tras expropiarlo

El Departament de Territori pone en marcha el plan de «choque» para restaurar el estanque de Vilaüt, que forma parte del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, después de expropiar los terrenos. La voluntad es recuperar el espacio garantizando los caudales de agua necesarios para favorecer la presencia de las especies que hay en la zona y que nidifican allí, pero también eliminar flora invasora y hacerlo más accesible al público a través de los itinerarios. La actuación más inmediata implica regular los niveles de agua de este espacio, clave para la biodiversidad del parque. Para ello, han cerrado un acuerdo con la comunidad de regantes para asegurar las aportaciones necesarias en cada momento.

La Generalitat anunció en el año 2023 que había iniciado el trámite de expropiación forzosa del estanque de Vilaüt ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la propiedad. El Govern lo aprobó en enero de este año y este jueves el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha visitado el espacio para anunciar que ya son sus propietarios.

Vilahur ha asegurado que se trata de un «recurso extremo», que no quieren utilizar de manera «habitual», pero que en situaciones en las que «el estado de conservación de la biodiversidad se pone en peligro», deben actuar. La voluntad, de hecho, es poder gestionar y regular el acceso de agua al estanque, un «espacio de una gran riqueza de biodiversidad».

Para hacerlo posible, se ha cerrado un acuerdo con la Comunitat de Regants del Marge Esquerre de la Muga, que les permitirá proporcionar un máximo de 17.000 metros cúbicos de agua anuales. Estas cantidades se regularán en función de la época del año y las necesidades de las especies que habitan y nidifican allí.

El lugar más «emblemático» del Parc

El director del Parc Natural dels Aiguamolls, Ponç Feliu, asegura que se trata de una parte «sustancial» del parque, que hasta ahora estaba en manos privadas, y que, además, aquí se levantó el primer observatorio de aves de Catalunya. «Es un lugar emblemático del parque», remarca Feliu. Entre las especies presentes, hay aves como los martinetes, las garzas, las fochas o los flamencos.

El plan de «choque» que Territori pone ahora en marcha también actuará contra la flora invasora que con los años se ha ido apropiando del espacio. Especialmente, la planta americana ‘Xanthium strumarium’, que ha colonizado masivamente la superficie del estanque debido a la falta de gestión previa. Estas acciones permitirán que la flora autóctona y amenazada pueda volver a prosperar.

Ante la pérdida de interés que el estanque había sufrido últimamente por su degradación, Territori también trabajará para habilitar y mejorar nuevos espacios para el uso público. El objetivo es mejorar su señalización y permitir que vuelva a convertirse en un referente para la educación ambiental.

El estanque de Vilaüt cuenta con unas 28,9 hectáreas de terreno y es el principal reservorio de agua de la Reserva Natural Integral dels Estanys, además del último vestigio del antiguo estanque de Castelló.

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Las levantadas, beneficiosas para los Aiguamolls

En relación con el estado de los Aiguamolls, Feliu ha precisado que, después de dos años de sequía, este ha sido un año «muy bueno». «Hemos tenido levantadas importantes en diciembre y en enero y eso ha permitido garantizar agua durante toda la primavera. Por lo tanto, estamos en una nidificación muy buena, una de las mejores de los últimos años», ha asegurado.