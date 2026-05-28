Los profesores catalanes ganarían 548 euros más al mes en 2029 al sumar la última oferta del Govern y la subida estatal

Esta tarde tendrá lugar la séptima reunión entre el Departament d'Educació y los sindicatos de maestros y profesores para intentar llegar a un acuerdo y desactivar el ciclo de huelgas convocadas hasta final de curso. La primera línea roja consensuada por el colectivo de docentes representados por Ustec, Professors de Secundària y CGT es la mejora salarial. ¿Qué solicitan exactamente y qué ha ofrecido hasta el momento la conselleria? ¿En qué medida las últimas propuestas del Govern han incrementado los sueldos? Con lo ofrecido hasta el momento, ¿cuánto ganarán de más teniendo en cuenta también el aumento salarial estatal acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la función pública? Aquí lo explicamos.

De momento, los maestros y profesores ganarían 548 euros más al mes en 2029 si nos atenemos a la última oferta realizada por el Departament d'Educació, sumada al incremento salarial acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la Función Pública.

Para llegar a este importe, se han de tener en cuenta las siguientes partidas:

a/ Los 220 euros que recoge el incremento estatal en la nómina de los docentes a partir de 2028.

b/ Los 211 euros pactados entre el Govern y los sindicatos CCOO y UGT en el marco del polémico Acord de País que no suscribieron Ustec, sindicato mayoritario en el ámbito educativo, Professors de Secundària y CGT, y que se cobrarán en 2029 bajo el concepto de complemento específico que es competencia de las comunidades autónomas.

c/ El plus de 117 euros que ha ofrecido el Govern en su última propuesta y que empezará a cobrarse en 2029 (47 de ellos ya a partir de 2026) a cuenta de un nuevo complemento que en principio debía retribuir solo tareas específicas de valor añadido (como trabajar en centros de alta complejidad o ser responsable de tutorías) y que finalmente será de carácter general.

El Departament d'Educació también ha aceptado saldar la llamada "deuda de los estadios". Se trata de un complemento salarial por estadios docentes que se consolida cada seis años de servicio. Hasta los recortes de 2012, el profesorado podía acceder al primer estadio a los seis años, al segundo a los doce y al tercero a los dieciocho. La Generalitat retrasó entonces el primer reconocimiento de los seis a los nueve años, lo que desplazó también el cobro de los estadios posteriores. Ahora el Govern se compromete a abordar la deuda generada por esos tres años de retraso acumulados desde 2012 a 2024, cuando se volvió a los sexenios.

En principio, los sindicatos Ustec, Professors de Secundària y CGT reclaman un aumento del 100% del complemento autonómico, que ascendería a un importe extra mensual de entre 700 y 800 euros. Días atrás, sin embargo, la portavoz de Ustec afirmó que 400 euros le parecería una cifra aceptable. De momento, la última oferta del Govern para 2029 es de 328 euros.