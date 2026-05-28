El restaurante favorito de Ferran Adrià está en el pueblo más bonito de Aragón: "Gracias por valorar una cocina hecha desde el territorio"

Aragón cuenta en la actualidad con 11 restaurantes con Estrella Michelín y 23 establecimientos galardonados con un Sol Respol, buena parte de ellos situados en pequeños municipios, conformando un mapa que demuestra el poder de la gastronomía como revulsivo para fijar población en el territorio y combatir la despoblación.

Estos restaurantes no solo atraen a numerosos turistas hasta el medio rural aragonés, sino que también despiertan el interés de reconocidos chefs, atraídos por las propuestas que se cuecen en algunos de los rincones más inhóspitos de la geografía aragonesa.

Uno de estos ilustres cocineros, Ferran Adrià, ha visitado recientemente uno de los pueblos más bonitos de Aragón para degustar la cocina de uno de los establecimientos recién llegados al Olimpo de la cocina aragonesa: El Portal de Albarracín.

La visita de Ferrán Adrià a El Portal de Albarracín

“Hoy hemos tenido una visita muy especial en El Portal. Gracias, Ferrám, por venir hasta Albarracín, por la cercanía, por tus palabras y por valorar una cocina hecha desde el territorio”, ha publicado el establecimiento en sus redes sociales, junto a una foto en la que puede verse al propietario de El Bulli conversando con Reynol, el chef del restaurante, y su pareja Sonia, segunda generación al frente de este negocio familiar situado en el casco histórico de la localidad turolense.

El Portal de Albarracín ha adquirido fama en los últimos meses tras obtener su primer Sol Repsol siendo uno de los restaurantes con este reconocimiento con el menú más económico. Se trata de un local con 40 años de historia que ha dado un nuevo giro a su cocina de la mano de Sonia Prieto y Reynol Osorio, con una propuesta más creativa y vinculada al territorio a través de los productos locales. Además, el establecimiento mantiene su esencia de restaurante familiar, con apenas seis mesas.

El propio Reynol lo describía en una entrevista con este diario como un lugar para "alguien que quiere venir al pueblo y comer tranquilo, sin aglomeraciones", destacando su ambiente íntimo y familiar, en una clara apuesta por ofrecer a los clientes una experiencia de calidad.

"Seguimos cocinando desde la calma, el paisaje y el producto", han añadido en su publicación junto a Ferran Adrià, considerado uno de los cocineros más influyentes del mundo. Una visita que sin duda refrenda el buen trabajo realizado por el restaurante, que sorprende a los visitantes por su excelente relación calidad precio.

Dos menús disponibles a precios muy económicos

El Portal de Albarracín cuenta con dos menús diferentes. El primero se llama “Clásico”, con platos de toda la vida. “El centro es variado, lleva un arroz, un aperitivo, el pan lo hacemos nosotros, fermentado de forma natural…”, explicaba Reynol en una entrevista reciente con este diario. Todo ello por un precio de 38 euros.

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Su segundo menú, de degustación, se denomina “Descubrimiento”. “Es un menú que son diez pases un poco más contemporáneo, pero al final tiene una base tradicional, porque nosotros también cocinamos lo que es la historia del Portal”. En este caso su precio es de 50 euros.