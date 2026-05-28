Qué es la parafina, el material químico de la empresa de Òrrius cuyo incendio ha obligado a confinar la población

Proquinat, la empresa de Òrrius (Maresme) en la que este mediodía se ha registrado un incendio que ha obligado a confinar la población vecina, se dedica a la fabricación y distribución de ceras y parafinas para la industria del papel y el cartón, el y los sectores cosmético, químico y de velas.

Por tanto, uno de los materiales presentes en la compañía es la parafina, un derivado del petróleo o del carbón, conocido por su capacidad para retener el calor. ¿De qué se trata exactamente? ¿Puede ser tóxica o perjudicial para el medio ambiente?

Poco tóxica

La parafina se presenta comúnmente en estado sólido (como cera blanca) o líquido (aceite mineral), y destaca por ser inodora, insípida y resistente al agua.

En principio, la parafina sólida o cera de parafina no suele clasificarse como peligrosa para el medio acuático según datos regulatorios europeos.

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A pesar de su baja toxicidad, sí puede causar daños si llega al río porque puede quedar pegada a la vegetación y puede afectar larvas, insectos acuáticos, peces pequeños y aves. Además, se degrada lentamente y puede persistir.