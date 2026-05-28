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Vertido en una riera

Qué es la parafina, el material químico de la empresa de Òrrius cuyo incendio ha obligado a confinar la población

Un incendio originado en una industria de Òrrius (Maresme) obliga a confinar a cientos de vecinos

El incendio en una industria del Maresme provoca un vertido de parafina en el medio natural

Un incendio quema el patio de una industria en Òrrius

Un incendio quema el patio de una industria en Òrrius

Jordi Puig

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Proquinat, la empresa de Òrrius (Maresme) en la que este mediodía se ha registrado un incendio que ha obligado a confinar la población vecina, se dedica a la fabricación y distribución de ceras y parafinas para la industria del papel y el cartón, el y los sectores cosmético, químico y de velas.

Por tanto, uno de los materiales presentes en la compañía es la parafina, un derivado del petróleo o del carbón, conocido por su capacidad para retener el calor. ¿De qué se trata exactamente? ¿Puede ser tóxica o perjudicial para el medio ambiente?

Poco tóxica

La parafina se presenta comúnmente en estado sólido (como cera blanca) o líquido (aceite mineral), y destaca por ser inodora, insípida y resistente al agua.

En principio, la parafina sólida o cera de parafina no suele clasificarse como peligrosa para el medio acuático según datos regulatorios europeos.

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A pesar de su baja toxicidad, sí puede causar daños si llega al río porque puede quedar pegada a la vegetación y puede afectar larvas, insectos acuáticos, peces pequeños y aves. Además, se degrada lentamente y puede persistir.

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