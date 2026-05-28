Área forestal
Un incendio originado en una industria de Òrrius (Maresme) obliga a confinar a cientos de vecinos
Una veintena de dotaciones de bomberos trabajan en un incendio que ha empezado en la planta de Proquinat, empresa especializada en la producción de ceras y parafinas, y que ha alcanzado la masa forestal
Incendio en Òrrius (Barcelona), en directo: última hora del fuego y los trabajos de extinción en el Maresme
Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles para pedir el confinamiento de la población del municipio de Òrrius (Maresme) a causa del incendio en una industria que se ha declarado en el municipio y que se ha propagado a masa forestal. En concreto, pide a los ciudadanos que no salgan a la calle y que cierren puertas y ventanas.
Una veintena de dotaciones de los Bombers trabajan en un incendio que se ha originado en el patio de una industria del municipio y que se ha propagado a masa forestal. Pese a que el fuego forestal se mantiene activo, la industria afectada arde por completo y los bomberos están aplicando una "estrategia defensiva" desde el exterior porque existe el peligro de que la cubierta colapse. Los trabajadores que se encontraban en la planta han salido ilesos.
Quince dotaciones terrestres y cinco medios aéreos trabajan en los dos flancos del incendio forestal, pero centran los esfuerzos especialmente en el derecho, para evitar que el fuego salte un barranco. Se trata de la industria Proquinat, en la calle Lleida, dedicada a la fabricación de ceras y parafinas.
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