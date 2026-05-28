La propuesta "definitiva" de Educació eleva casi 400 euros al mes la subida salarial docente

La nueva propuesta "definitiva" que la Conselleria de Educació i Formació Professional ha presentado este jueves por la tarde a los sindicatos eleva a 392 euros brutos al mes en 2029 para los maestros de primaria y 398 para los de secundaria, situándose a dos euros de la ya famosa línea roja de los 400 euros con los que Ustec empezó este nuevo ciclo de movilizaciones.

En una nueva jornada de sofocante calor en las aulas, la séptima reunión entre sindicatos y conselleria ha seguido hablando de sueldos. Según explica el sindicato mayoritario de secundaria en el chat de Telegram en el que retransmite la negociación en directo, la nueva propuesta del Departament incluye un incremento de sueldo siempre a cuatro años de casi 400 euros desglosado de la siguiente manera. Por un lado, el complemento autonómico sería de 267,33 euros para los maestros y 273,36 euros para los profesores de secundaria; y el nuevo complemento general, para todos los docentes, sería de 124,99 euros al año en 2029.

Más manos para la inclusiva

En cuanto a la inclusiva, la propuesta "definitiva" del Govern prevé que en cuatro años habría unas 7.000 nuevas dotaciones. Para el próximo curso ya se han anunciado 1.787 dotaciones [aprobadas en el Consejo Ejecutivo de este martes]. Para los dos cursos siguientes se añadirían 1.631 cada curso y, finalmente, en el curso 2029-2030 se sumarían otras 1.983.

Así, según la última propuesta del Govern, ahora sí por escrito, la suma de todas estas dotaciones sería de 7.032. Una cifra superior a las 6.400 que habían pedido los sindicatos en favor de la inclusiva -Ustec y la CGT-, aunque en 2030, eso sí.

Los escollos

Hay un punto en la propuesta que ha disgustado especialmente a los sindicatos de la huelga. Uno en el que dice que la adhesión al documento comporta "de manera necesaria e inseparable", la adhesión previa al acuerdo del 9 de marzo, el famoso "acuerdo de país" firmado por Govern, CCOO y UGT.

Tras presentar esta propuesta por primera vez por escrito, la parte social ha pedido un receso para analizarla.

"¿Qué hemos venido a hacer?"

A su llegada a la reunión, la portavoz de Ustec, sindicato mayoritario, Iolanda Segura, ha reprochado a Niubó la seguridad de sus afirmaciones: "Si es una propuesta definitiva que no podemos negociar, ¿qué hemos venido a hacer? Que nos la hubiera enviado por correo y santas pascuas", ha señalado. Sin embargo, ha reiterado la voluntad de los sindicatos en huelga de no abandonar la mesa sin "negociar la propuesta del departament" a fin de desencallar una situación que lleva meses alterando la normalidad en las aulas.

Por su parte, el secretario general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha dicho estar "sorprendido" por las declaraciones horas antes del secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, asegurando que llevarían "una propuesta transversal" para todo el colectivo, y ha dicho que ahora toca "trabajar el tema retributivo".

Y la secretaria general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha criticado que a los sindicatos en huelga no se les había dicho "en ningún momento" que la propuesta de hoy sería la definitiva y que, en caso de ser así, las organizaciones la llevarán a consulta para que todo el colectivo docente dictamine si la acepta o no.

Todo ello en una nueva jornada de huelga educativa -esta vez en el Vallès Oriental, Occidental y el Maresme- con nuevos cortes de carretera, hoy en la C-32 en Mataró.