El Govern empieza a entregar las ayudas de hasta 15.000 euros al mes previstas en la ley ELA

La Generalitat ha empezado a hacer efectivo el despliegue catalán de la Ley ELA y ya ha entregado esta semana la prestación a dos pacientes. La ayuda del Govern –que complementa los montos previstos en la ley estatal hasta los 15.000 euros al mes en los casos más graves de dependencia– llega así unos pocos días antes de lo previsto. Cuando la medida entró en vigor, el pasado 19 de marzo, el Executiu explicó que los primeros pagos se producirían hacia el mes de junio y que se pagaría de forma retroactiva los meses que los pacientes hubieran esperado desde el momento de su solicitud.

La noticia la ha dado la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, durante la presentación de los presupuestos de su departament en el Parlament. Martínez Bravo también ha explicado que ya se ha reconocido el grado III+ de dependencia –imprescindible para acceder a las ayudas de la ley ELA– a 105 personas. El govern calcula que unos 200 pacientes acabarán accediendo a la prestación.

930 millones más

La consellera ha sacado pecho este jueves de tener los presupuestos "más altos de la historia" en Drets Socials. En total, su cartera se lleva 4.248 millones de euros, un 28% más –930 millones– que en las últimas cuentas de 2023.

El 60% de este dinero irá destinado a la promoción de la autonomía personal. Entra aquí la reforma del modelo de cuidados que el Govern ha articulado en el 'Pla Cura', anunciado a finales de abril y que ha superado recientemente su primer trámite en el pleno del Parlament. Así, el Govern destinará 2.587 millones de euros en este ámbito, de los cuales algo más de 25 irán íntegramente a la reducción de listas de espera mediante la contratación de más personal de valoración.

Además, tal como se comprometió ya en febrero con los Comuns, esta partida tiene que servir para crear 1.000 nuevas plazas en residencias tanto de ancianos, como de menores o de personas dependientes durante este 2026. La Generalitat aprovechará también estos recursos para impulsar 15 nuevas residencias públicas en Catalunya.

Lucha contra la pobreza

La Generalitat destinará un 22,8% de sus presupuestos a la lucha contra la pobreza. En concreto, 496 millones de euros para prestaciones económicas; 30 para erradicar el sinhogarismo –otro de los compromisos adquiridos con los Comuns–, 880 millones para luchar contra la pobreza infantil –que ya afecta a un 36,8% de los niños y niñas catalanes– o 10 millones de euros para combatir la pobreza energética.

Muchos de estos compromisos se inscriben también en el acuerdo al que llegó la semana pasada el Govern con la Taula del Tercer Sector, en el que se especificaba, por ejemplo, que el Executiu condonará las deudas adquiridas por las personas vulnerables con Endesa durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

El Govern también incluye en los presupuestos 111 millones de euros para mejorar las políticas de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGGPIA), la antigua DGAIA. En el ámbito de la infancia, también hay previstos 72,3 millones de euros para contratar más personal y reforzar la detección precoz de las situaciones de desamparo y casi 60 millones de euros para políticas de juventud.

Equiparación salarial

Entre las novedades más destacadas respecto a los presupuestos presentados el pasado mes de febrero –cuando ERC decidió no apoyar las cuentas– se encuentra el asunto de la equiparación salarial del Tercer Sector. Drets Socials se ha comprometido con patronales y sindicatos a alcanzar este estadio –en el que tanto funcionarios como empleados subcontratados por entidades o empresas cobrarían lo mismo– en cuatro años y con una inversión de 600 millones de euros. Los primeros 150 millones de este plan ya están incluidos en las actuales cuentas. La Generalitat prevé que los sueldos del sector aumenten un 23% en estos cuatro años, tal como avanzó la consellera en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO.

Críticas de la oposición

Más allá de ERC y Comuns, que han dado apoyo a las cuentas, los partidos de la oposición han cargado contra las cuentas este jueves en la comisión de Drets Socials. Es el caso de la diputada Ennatu Domingo, de Junts, que ha criticado la brecha entre Drets Socials y el presupuesto de las otras conselleries relacionadas con el Estado del Bienestar (Salut y Educació; las más dotadas de las cuentas). También ha criticado duramente las cuentas la diputada Montserrat Berenguer, del PP, que ha asegurado que son "un insulto a la inteligencia humana" y ha acusado al Govern de estar "sometido" a las agendas "nacionalistas" de los Comuns y ERC.

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Por su parte, la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, ha denunciado que los presupuestos son insuficientes y "no implican ningún cambio de vida en el día a día de las personas".