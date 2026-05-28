Un piloto de karting de 10 años y de Manresa, actual líder del Campeonato de España de karting: «Me gustaría llegar a la Fórmula 1»

«Me gustaría llegar a la Fórmula 1», asegura Marc Cruz (Manresa, 2015). Aunque su padre, Josep Antoni Cruz, admite que es un objetivo muy ambicioso, con solo 10 años el piloto manresano ya acumula un palmarés destacado. En 2025 se proclamó campeón de Catalunya CCK y KDD’s - Campeonato de Catalunya y Campeonato Social Catalán - , y este año ya se ha impuesto en el Hivern Karting de la Comunidad Valenciana y es el actual líder del Campeonato de España, donde hay más de 40 inscritos. En 2024 disputó su primera carrera en un campeonato social y, después de completar una excelente temporada el año pasado, este año ha fichado por el equipo Monlau Motul, que su padre define como «el mejor equipo que hay ahora mismo en España».

Durante 2025, Marc lo ganó prácticamente todo: las clasificaciones y las dos carreras que componían cada prueba. La competición catalana, sin embargo, pronto se le quedó pequeña. «Hay muy pocos niños en la categoría de iniciación, tres o cuatro por carrera», explica Josep Antoni Cruz. Los grandes resultados del joven piloto llamaron la atención del team leader de Monlau, que propuso a los padres incorporarlo al equipo: «Nos pareció una idea fantástica», aseguran. Durante la temporada pasada, «todo lo hicimos entre Marc y yo, de una manera muy amateur», señala el padre, que destaca el salto cualitativo que ha supuesto entrar en una estructura profesional.

Cuando se incorporó a Monlau, el manresano tuvo que subir de categoría y, para reducir el impacto económico que supone este deporte, Josep Antoni Cruz ha seguido ejerciendo de mecánico de su hijo. En su debut en el circuito de Chiva, Marc consiguió la pole position y se impuso en las dos carreras: «Fue toda una sorpresa porque era un niño al que nadie conocía», recuerda el padre.

«Lo que más me gusta es la velocidad y competir con el resto de pilotos», asegura Marc, que en la pista deja atrás cualquier timidez. De hecho, tal y como explica su padre, es un piloto con habilidad para adaptarse a los circuitos: «Tiene talento y mucha facilidad, enseguida hace tiempos competitivos». Los resultados evidencian el gran momento de forma que atraviesa, aunque todavía hay aspectos por mejorar, especialmente cuando no rueda en cabeza. «Le cuesta un poco cuando va detrás de algún piloto; estamos trabajando en ello porque cuando lidera es muy rápido», explica Josep Antoni Cruz, que añade que «todavía está en proceso de aprendizaje y le falta experiencia».

Padre e hijo comparten un vínculo muy especial marcado por la pasión por el motor. «A veces los niños hacen más caso a la gente de fuera, pero nosotros tenemos una relación muy especial y sentimental porque es un mundo que nos fascina a los dos», asegura el progenitor, que vive las carreras desde el box, siempre al lado de su hijo. La madre, Olga Romacho, en cambio, lo sigue desde la grada y con más nervios: «Cuando no va delante sufro más por si tiene algún toque con el resto de pilotos», confiesa.

Más allá del tiempo que exige, el karting es también un deporte que implica una inversión económica considerable. Por eso, Marc y su padre forman un tándem inseparable para continuar su formación como piloto: «En casa usamos simulador y vemos vídeos de años anteriores para detectar puntos de adelantamiento», detalla.

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No se sabe si la Fórmula 1 espera a Marc Cruz, pero lo que parece evidente es que el asfalto, las cuatro ruedas y la velocidad forman parte de su vida. Con solo 10 años, el piloto manresano ya ha emergido como una de las grandes promesas del motor a nivel estatal.