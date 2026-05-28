"Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca": el polémico anuncio alemán en el aeropuerto de Palma que indigna a la isla

Una lona publicitaria del grupo alemán Sparkasse, instalada estos días en parte de la fachada exterior del aparcamiento del aeropuerto de Palma, ha levantado polémica en Mallorca. En ella puede leerse, en alemán: “Was auf Malle passiert, wird auf Malle beglichen”. El lema puede traducirse como "Lo que se compra en Mallorca, se paga en Mallorca" y alude a Wero, una solución de pago en tiempo real que permite a los clientes de Sparkasse enviarse dinero de móvil a móvil en cuestión de segundos, de forma similar al proveedor estadounidense PayPal o al sistema español Bizum. Sin embargo, la polémica surge debido a que también puede traducirse como: "Lo que pasa en Mallorca, se queda en Mallorca".

El eslogan publicitario no ha sentado bien en la isla tanto por el juego de palabras, como por el uso del término “Malle”, una denominación habitual entre parte del turismo alemán pero rechazada por quienes consideran que reduce Mallorca a una caricatura asociada al ocio de excesos.

La campaña ha generado malestar político y ha reabierto el debate sobre la imagen turística que se proyecta de la isla en uno de sus principales puntos de entrada.

Críticas del Govern

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha remitido este jueves una carta al presidente de Aena, Maurici Lucena, con copia al director del aeropuerto de Son Sant Joan, en la que traslada la “profunda indignación y preocupación” del Ejecutivo autonómico ante unos mensajes que califica de “absolutamente inaceptables”.

Bauzà también criticó públicamente en redes sociales al gestor aeroportuario por haber permitido la instalación de la lona. A su juicio, la publicidad transmite una imagen de Mallorca vinculada a los excesos y contraria al modelo de calidad que defienden las instituciones públicas de Baleares. “Esto es inaceptable, merecemos mucho más respeto”, denunció.

Una “caricatura turística”

El conseller subrayó que las administraciones trabajan desde hace años para impulsar un turismo “más responsable, más sostenible y más compatible con la vida de los residentes”. En ese contexto, consideró especialmente desafortunado que una campaña de estas características se exhiba precisamente en el aeropuerto de Palma, la principal puerta de entrada a las islas, por la que este año se prevé que pasen alrededor de 20 millones de viajeros.

El conseller también censuró el uso de la palabra “Malle”, que definió como una “caricatura turística” de Mallorca. Según Bauzà, este tipo de mensajes reducen la isla a un destino de “barra libre y negocio rápido” y contribuyen a consolidar una imagen de Mallorca como “parque temático de los excesos”.

Més pide la retirada del anuncio

Las críticas no se han limitado al Govern. La formación ecosoberanista Més per Mallorca ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para reclamar la retirada inmediata de la publicidad. En un comunicado, el partido calificó la campaña de “ofensiva” y la vinculó a un modelo turístico basado en la “banalización comercial de Mallorca” y en el turismo de excesos.

Més aprovechó además la polémica para insistir en que Baleares debe tener mayor capacidad de decisión sobre la gestión de sus aeropuertos. La formación sostiene que la saturación turística y la falta de vivienda en la isla están directamente relacionadas con la política aeroportuaria y con el volumen de llegadas que soporta Mallorca.

“Maltrato colonial”

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, fue más allá y describió la campaña de Sparkasse como un nuevo ejemplo de “maltrato colonial”. “Que Aena permita esta publicidad en el aeropuerto de Son Sant Joan es una prueba más del desprecio absoluto; actúan abiertamente contra los mallorquines para exprimirnos por completo”, criticó.

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No es la primera vez que una campaña o iniciativa en lengua alemana genera controversia en Mallorca. En 1998, el entonces presidente del FDP alemán, Wolfgang Gerhardt, provocó malestar entre muchos mallorquines tras pegar personalmente un cartel electoral en el aeropuerto de Palma.