Hace seis años que no paga alquiler por una decisión que pocos entienden: la historia del hombre que vive con un abuelo de 102 años

Lubosh Hanuska, de 61 años, podría comprarse una casa, pero ha elegido una alternativa muy diferente: compartir vivienda con Will, un hombre de 102 años que quiere continuar viviendo en su casa.

Mientras en España el debate sobre el acceso a la vivienda es cada vez más intenso, Australia también vive una situación complicada. El encarecimiento del coste de la vida y la carencia de oferta inmobiliaria están llevando muchas personas, especialmente de la generación del "baby boom", a reducir gastos, mudarse a casas más pequeñas o buscar nuevas formas de convivencia.

Este no es, pero, el camino que ha elegido Lubosh Hanuska. A los 61 años, este hombre ha encontrado una fórmula poco habitual que le permite mantener su independencia, evitar pagar alquiler y, a la vez, ayudar una persona mayor a continuar viviendo en su casa.

De Checoslovaquia en Australia

Hanuska creció en un pequeño pueblo de la antigua Checoslovaquia, de unos 2.000 habitantes, en una familia numerosa y en un entorno muy vinculado a la naturaleza. De pequeño, pasaba buena parte del tiempo al aire libre, tanto en verano como el invierno.

Su vida cambió en el 1991, cuando con 27 años se fue a Australia para ayudar temporalmente a su tío en un negocio. La idea inicial era que aquella estancia fuera solo la primera parada de un viaje más largo por el mundo, pero los planes hicieron un giro inesperado: conoció a la mujer con quien se casó y acabó quedándose en el país.

Durante dos décadas, la pareja vivió en diferentes puntos de Australia y crio a cuatro hijos. Una de las experiencias que más le marcó fue la vida en una casa de Wodonga, situada junto a un parque compartido por los vecinos. Aquel modelo, en que la comunidad gestionaba conjuntamente los espacios comunes, le hizo ver el potencial de las formas de propiedad y convivencia compartidas.

Alejarse de la propiedad tradicional

El 2015, después de su divorcio, Lubosh compró la parte de las propiedades que compartía con su exmujer. Unos años más tarde, el 2019, vendió aquellos inmuebles con la intención de viajar por Europa. El proyecto, pero, quedó interrumpidoal cabo de 11 meses por el estallido de la pandemia de la covid-19.

Cuando se instaló en Melbourne, tomó una decisión importante: no quería volver a comprar una casa. Según ha explicado a SBS News, sentía que ser propietario de una vivienda lo podía ligar demasiado a un lugar concreto y limitar su libertad para viajar una vez se levantaran las restricciones.

A partir de aquí, empezó a interesarse por modelos alternativos de vivienda. Valoró, por ejemplo, incorporarse a una ecoaldea en la Costa Central de Nueva Gales del Sur, un lugar donde ya había pasado temporadas e incluso había ayudado a construir algunas casas. Finalmente, pero, lo descartó porque quedaba demasiado lejos de sus hijos y el coste de entrar era elevado.

Vivir con Will, de 102 años

Durante un tiempo, Lubosh vivió en un apartamento en el nordeste de Melbourne a cambio de colaborar en tareas domésticas. Su vida volvió a cambiar el 2023, cuando vio en las redes sociales que una familia buscaba alguien para convivir con su padre, Will, que entonces tenía 100 años.

Will hacía más de siete décadas que vivía en la misma casa de Melbourne y quería continuar. A pesar de que todavía era bastante independiente y activo, la familia buscaba una persona que le diera seguridad, especialmente durante las noches. Lubosh lo conoció, también habló con la familia, y la conexión fue inmediata.

Desde entonces, Hanuska vive en la casa de Will sin pagar alquiler. A cambio, se ha comprometido a ayudarlo unas diez horas en la semana y, sobre todo, a dormir en la vivienda cada noche por si necesita asistencia. Will también recibe apoyo diario de profesionales que lo ayudan en tareas como cocinar, lavar la ropa o limpiar.

Independencia y compañía

A pesar de compartir casa, Lubosh Hanuska mantiene su propio espacio. Vive en una ampliación independiente de la vivienda, cosa que le permite conservar privacidad, recibir visitas y continuar haciendo vida propia. También trabaja a tiempo parcial y puede hacer parte del trabajo desde casa.

El acuerdo, según él, beneficia a ambas partes. Will puede continuar viviendo en su entorno de siempre con más seguridad, y Lubosh mantiene su independencia sin tener que pagar alquiler ni volver a convertirse en propietario de una casa. De hecho, asegura que podría comprarse una vivienda, pero que ahora mismo no es la opción que quiere para su vida.

Después de más de dos años y medio de convivencia, la relación entre los dos se ha convertido en una amistad. Lo que empezó como una solución práctica ha acabado siendo también una experiencia humana basada en la confianza, el acompañamiento y el respeto mutuo.

Su objetivo: una comunidad de vida compartida

La situación actual, pero, no es necesariamente el destino final de Lubosh. Su gran objetivo es impulsar un proyecto de coliving o vivienda colaborativa. Su idea es encontrar un grupo de personas con intereses similares, comprar un terreno y crear una cooperativa donde se pueda combinar vida privada, apoyo mutuo y espacios compartidos.

Hanuska defiende que vivir en comunidad puede dar más calidad a los años, no solo alargar la vida. Por eso, observa con preocupación cómo muchas personas mayores luchan por quedarse en su casa sin tener una red de apoyo próxima, pero tampoco quieren ir a una residencia ni mudarse a una vivienda más pequeña.

Si no encuentra las personas adecuadas para sacar adelante este proyecto, no descarta instalarse en una zona rural y vivir en una casa pequeña. Aun así, su preferencia es clara: antes de que volver a comprar una propiedad privada, quiere destinar su dinero a crear o financiar una forma de vida más comunitaria.

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Su historia se ha hecho viral porque cuestiona una idea muy arraigada: que el objetivo natural de cualquier adulto tiene que ser vivir solo o tener una casa en propiedad. En plena crisis de la vivienda, Lubosh Hanuska ha elegido una vía diferente: compartir espacio, reducir gastos y construir una red de apoyo antes de llegar él mismo en una edad en que quizás también necesitará alguien a su lado.