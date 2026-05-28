Jesús García, seleccionado entre los 50 estudiantes que ha logrado una beca Europa: "Todos tenemos un don especial y valemos mucho"

-¿Cómo recibió la noticia de haber sido seleccionado entre los 50 estudiantes de Becas Europa?

-Estaba muy nervioso, no era capaz ni de ver el resultado en mi móvil; tuvo que ser mi profesor Miguel Ángel quien me diera la noticia y fue muy bonito y emocionante ver cómo todos se alegraban tanto por mí.

-¿Qué cree que ha sido lo más importante para lograr la beca?

-Lo fundamental creo que ha sido ser yo mismo durante todas las etapas del proceso, ya que valoran tu sinceridad y cómo realmente es cada persona. Creo que también ha sido clave mostrar que me preocupo por cuestiones que no suelen ser habituales y reflexiono sobre ellas.

-¿Qué habilidades le han ayudado en el proceso de selección?

-Hice una buena planificación y fui constante desde el principio, además de no callarme ninguna duda. También observarme para saber cuáles son mis habilidades y mis debilidades, para trabajarlas, por ejemplo, la parte teórica en mi caso.

-¿Qué le motiva de la experiencia de recorrer ciudades e instituciones europeas durante casi 20 días?

-El viaje en sí, claro, pues recorremos ciudades emblemáticas de Europa; pero, igualmente, compartir la experiencia con otras personas con las mismas inquietudes que yo.

-¿Qué es lo que más y menos le gusta del sistema educativo actual?

-Lo que más me gusta es cómo está evolucionando y cada vez es más crítico y competencial; no solo se basa en estudiar cosas de memoria, sino en aplicar el conocimiento a situaciones de tu vida cotidiana. Como mejora, sería muy bueno que se ajustase más a los ritmos de cada persona, aunque sé que es difícil.

-¿Instituto o docentes le han influido en cómo afrontar el estudio o en tus intereses académicos?

-Mi orientador Miguel Ángel. Cuando tienes problemas siempre puedes recurrir a él y lo hace con una alegría increíble para ayudarte. Y mi profesora Susana, en quien veo una verdadera vocación y me anima a seguir su ejemplo de hacer y luchar por lo que me gusta de veras.

-¿Qué ha aprendido que no tenga que ver con lo académico?

-He aprendido a conocer más a mí mismo y me ha servido para pararme a pensar cómo somos realmente, que no lo hacemos. Gracias a Becas Europa caemos en cosas que parecen insignificantes pero no lo son: me he dado cuenta de que me gusta hablar en público, trabajar en grupo, compartir mis ideas... Cosas que antes no tenía en cuenta y, por tanto, no aprovechaba.

-¿Sabe qué le gustaría estudiar o a qué dedicarse en el futuro?

-Desde bien pequeñito me ha interesado la Medicina y con el tiempo me he dado cuenta de que es una vocación muy bonita y poder ayudar a los demás y acompañarlos en momentos de dificultad. También dedicarme a la investigación médica para ayudar a vivir mejor.

-¿Cree que este programa ayuda a ampliar la mirada del alumnado más allá del aula? ¿Por qué?

-Sí. A veces pasamos por la vida de puntillas sin pararnos a pensar y reflexionar sobre todo lo que hay en nuestro entorno. Gracias a este tipo de programas logramos una capacidad analítica y crítica para ver lo que sucede a nuestro alrededor.

-¿Qué consejo daría a otros estudiantes que quieran aprovechar oportunidades similares ?

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-No dudar de sí mismos. Todos tenemos un don especial y valemos mucho por algo. A cada cual se le dará una cosa mejor que otra pero todos tenemos capacidad. Hay que conocerla y desarrollarla al máximo.