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La inteligencia artificial física toma Tokio: robots que juegan al baloncesto y se mueven como personas

El 'Humanoids Summit' reúne en Tokio a más de treinta empresas para mostrar los avances en robótica e inteligencia artificial física.

La mayor feria de androides llega por primera vez a Asia con robots cada vez &quot;más humanos&quot;

La mayor feria de androides llega por primera vez a Asia con robots cada vez "más humanos"

EFE

EFE

Tokio
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Con traje, pelo negro y un aspecto idéntico a su creador, un androide se movía este jueves con soltura en el escenario para inaugurar en Tokio el 'Humanoids Summit', descrito como el mayor evento de este tipo, con más de una treintena de empresas en su primera edición en Asia.

"Los seres humanos crean discriminación porque tienen cuerpos físicos. Sin embargo, los avatares pueden liberar a los humanos de estas limitaciones", afirmó el japonés Hiroshi Ishiguro, responsable del gemelo robótico 'Geminoid', un humanoide diseñado a su imagen y semejanza.

Los robots Booster K1 realizan un baile durante la Cumbre de Humanoides en Tokio.

Los robots Booster K1 realizan un baile durante la Cumbre de Humanoides en Tokio. / FRANCK ROBICHON / EFE

Considerado como uno de los pioneros de la robótica contemporánea, Ishiguro fue el encargado de presentar una de las últimas versiones de este robot, mientras aventuraba en su ponencia un futuro donde la convivencia entre las personas y estas máquinas era posible.

En un evento de dos días centrado en debatir la "comercialización, producción en masa y asignación de capital", según los organizadores, a la demostración de Ishiguro siguieron las de compañías como Toyota o la estadounidense Boston Dynamics, deseosas de enseñar los avances de la inteligencia artificial (IA) física.

Esta tecnología busca dar la capacidad a máquinas como robots o vehículos de percibir e interactuar con el mundo en tiempo real, gracias a cámaras, sensores y radares que les permiten comprender incluso órdenes e instrucciones de personas.

Unos robots muy humanos

En el recinto unos prototipos peleaban, otros se centraban en tareas mecánicas, mientras alguno bailaba y saludaba a los curiosos que se acercaban por los puestos, protagonizados por unos androides que, según dijo a EFE un portavoz de la firma china LimX Dynamics, cada vez son "más humanos".

Miembros del personal preparan un robot humanoide en el stand de Unitree Robotics durante la Cumbre de Humanoides en Tokio, Japón, el 28 de mayo de 2026.

Miembros del personal preparan un robot humanoide en el stand de Unitree Robotics durante la Cumbre de Humanoides en Tokio, Japón, el 28 de mayo de 2026. / FRANCK ROBICHON / EFE

En su puesto, un robot llamado Oli movía sus articulaciones en un baile improvisado. "Es uno de los androides más queridos por la gente, porque es el más parecido a un humano", explicó el portavoz mientras demostraba las funcionalidades de un robot centrado en el entretenimiento.

Pero hablar o saludar no es el único propósito de estos androides, hay alguno que incluso se anima a jugar al baloncesto. "Los ingenieros que trabajaban en la fabricación de automóviles querían romper con la sensación de estancamiento que se respiraba en la empresa", explicó en una de las conferencias Tomohiro Nomi, jefe de la unidad de Investigación en Robótica Humanoide de Toyota.

Una joven interactúa con un robot humanoide en el stand de Avita durante la Cumbre de Humanoides en Tokio, Japón

Una joven interactúa con un robot humanoide en el stand de Avita durante la Cumbre de Humanoides en Tokio, Japón / FRANCK ROBICHON / EFE

En su ponencia, Nomi presentó la séptima generación de su robot Q7, una saga que comenzó en 2017 como proyecto experimental, y que este jueves demostró de nuevo las habilidades de esta máquina que corre, bota la pelota y encesta decenas de lanzamientos desde el lado opuesto de la cancha.

"Vivimos en una época en la que no conocemos la respuesta correcta, así que estamos avanzando en el desarrollo de robots por múltiples vías", describió el investigador japones, que calificó a los robots como "socios" en lugar de "meras herramientas".

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Los robots humanoides Booster K1 (al frente) y LIMX Oli realizan una danza durante la Cumbre de Humanoides en Tokio,

Los robots humanoides Booster K1 (al frente) y LIMX Oli realizan una danza durante la Cumbre de Humanoides en Tokio, / FRANCK ROBICHON / EFE

Junto a Toyota o Boston Dynamics, más de treinta empresas como Honda o Panasonic se congregaron en el Takanawa Gateway Convention Center de la capital japonesa en el arranque de esta nueva edición del evento, que se prolongará hasta el viernes y que en los años anteriores ha pasado por Silicon Valley y Londres.

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