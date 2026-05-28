El incendio en una industria del Maresme provoca un vertido de parafina en el medio natural

El incendio declarado este jueves en una industria de Òrrius, en el Maresme, ha provocado un vertido de parafina desde las instalaciones afectadas hacia un arroyo cercano. Los cuerpos de emergencias, además de abordar la extinción del fuego en la estructura y en la zona forestal adyacente, han activado a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) para que haga seguimiento de la evolución del producto en el medio natural.

El fuego, cuya propagación por los árboles está estabilizada, ha generado también preocupación por el posible impacto ambiental del vertido. Fuentes de la ACA detallan a EL PERIÓDICO que los bomberos no están utilizando agua en las tareas de extinción en la zona afectada por la parafina y que, por este motivo, el producto que ha llegado al cauce no debería desplazarse demasiado. Las mismas fuentes explican que se trata de una sustancia muy densa y que, al enfriarse, quedará retenida, lo que facilitará su retirada una vez finalice el episodio.

La parafina es una cera ampliamente utilizada en la industria por su estabilidad, su facilidad de procesado y su versatilidad. Su uso está extendido en múltiples formulaciones y aplicaciones, desde productos refinados e hidrogenados hasta soluciones semirefinadas. En este caso, la prioridad de los equipos de emergencia es evitar que el producto se desplace por el entorno natural y retirarlo cuando las condiciones de seguridad lo permitan.

Como medida de precaución, la ACA ha avisado también a la depuradora por si llegara algún resto a través del alcantarillado, así como al municipio, para que esté informado de la situación y de la evolución del vertido. El seguimiento se mantendrá mientras dure la emergencia y hasta que sea posible evaluar con mayor precisión el alcance del material derramado.

Alerta móvil

El fuego se ha originado en el patio de una empresa situada en la calle Lleida del municipio y se ha propagado posteriormente a masa forestal. La industria afectada es Proquinat, una compañía dedicada a la fabricación de ceras y parafinas para velas. Las llamas han obligado a Protección Civil a enviar una alerta a los teléfonos móviles de la zona para pedir el confinamiento de la población de Òrrius. El mensaje recomienda a los vecinos no salir a la calle y cerrar puertas y ventanas mientras dure la emergencia.

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El fuego forestal continúa activo, aunque el principal foco de trabajo se concentra en la industria afectada y en la protección del entorno. La emergencia ha movilizado a los servicios de extinción y a los organismos ambientales competentes, que deberán determinar la afectación final del vertido una vez se estabilice la situación. Una veintena de dotaciones de los Bombers trabajan en la extinción del incendio, que afecta por completo a la industria. El cuerpo ha optado por una estrategia defensiva desde el exterior de la nave, ya que existe riesgo de colapso de la cubierta. Los trabajadores que se encontraban en la planta en el momento del inicio del fuego han podido salir ilesos.