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Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, manifestaciones y la reunión con Educació

Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una "gran huelga" este miércoles para "terminar de desencallar" el conflicto

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Colas kilométricas en la AP-7 por los cortes de los profesores en huelga

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Foto: Servei Català de Trànsit

Helena López

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Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles ha concluido otra vez sin acuerdo la reunión entre sindicatos de profesores y Educació tras una nueva jornada de huelga general, la cuarta del curso, que ha tenido su punto más duro en el corte de carreteras, lo que ha paralizado casi todo el día la AP-7 y la A-2. La conselleria ha cedido a crear un nuevo complemento salarial para el conjunto de los docentes y a 'recuperar' los 'estadios', otro plus, pero los sindicatos han hecho un llamamiento a seguir la huelga este jueves en los dos Vallès y el Maresme y a que vuelva a ser "histórica", para presionar de cara a la nueva reunión sindical, prevista para este jueves a las 12 y que se prevé decisiva.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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