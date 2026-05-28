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Educación en Catalunya
Huelga de profesores en Catalunya, en directo | Última hora de los cortes de tráfico, manifestaciones y la reunión con Educació
Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una "gran huelga" este miércoles para "terminar de desencallar" el conflicto
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este miércoles ha concluido otra vez sin acuerdo la reunión entre sindicatos de profesores y Educació tras una nueva jornada de huelga general, la cuarta del curso, que ha tenido su punto más duro en el corte de carreteras, lo que ha paralizado casi todo el día la AP-7 y la A-2. La conselleria ha cedido a crear un nuevo complemento salarial para el conjunto de los docentes y a 'recuperar' los 'estadios', otro plus, pero los sindicatos han hecho un llamamiento a seguir la huelga este jueves en los dos Vallès y el Maresme y a que vuelva a ser "histórica", para presionar de cara a la nueva reunión sindical, prevista para este jueves a las 12 y que se prevé decisiva.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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Y mañana
Mañana, viernes 29 de mayo, será el turno de las escuelas e institutos del Baix Llobregat y el Penedès.
Las protestas hoy
El paro de hoy, jueves 28 de mayo, afecta a los centros educativos de las comarcas barcelonesas del Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Por tanto, incluye varias de las ciudades más pobladas de Catalunya, como Terrassa, Sabadell, Mataró, Sant Cugat y Granollers.
Educació enviará una nueva propuesta a los sindicatos antes de la reunión
El secretario de Mejora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha afirmado: "Estamos haciendo un esfuerzo para acercarnos a las posiciones de los sindicatos. Tenemos que estudiar sus propuestas y por eso hemos pedido más tiempo para seguir trabajando mañana", ha señalado y ha asegurado que la conselleria enviará una propuesta por escrito mañana a los sindicatos antes de la nueva reunión.
"Estamos muy lejos de resolver la situacion de emergencia educativa del pais”
Ignasi Fernandez, de Aspepc, considera que "estamos en el dia de la marmota": "No entendemos como el departament no viene sobre la mesa con una propuesta escrita". Y según CGT Ensenyament, “Estamos muy lejos de resolver la situacion de emergencia educativa del pais”.
Ustec llama a la huelga masiva este jueves
La portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha calificado la reunión de "absolutamente decepcionante" porque asegura que no se ha podido hablar de escuela inclusiva "porque CCOO y UGT no quieren plasmarlo por escrito y para nosotros esa es una condicion indispensable". Y considera insuficiente la oferta salarial. El sindicato ha llamado a secundar la convocatoria de este jueves en los dos Vallès y el Maresme.
La reunión concluye sin acuerdo un día más
Sindicatos y Educació concluyen la reunión sin acuerdo y se emplazan a volver a negociar este jueves a las 12 del mediodía. La mesa sectorial han estado casi tres horas discutiendo sobre las mejoras salariales, mientras los huelguistas mantenían el pulso con varios cortes en la AP-7 y la A-2.
Ustec sostiene que la propuesta actual de Educació supera la pactada con CCOO y UGT
La última propuesta puesta este miércoles sobre la mesa por el Departament según el relato de Ustec supondría un incremento de 355 euros per docente -sin contar el aumento estatal- en cuatro años, 155 euros más que los 200 del acuerdo entre CCOO y UGT.
Los manifestantes levantan todos los cortes de tráfico en la Ap-7 y la A-2
Poco después de las 17.00 horas, los profesores que se manifestaban con cortes en varios puntos de la AP-7 y la A-2 que han dejado miles de vehículos atrapados, han levantado las protestas y han permitido que se reabra la circulación de estas dos vías, las principales de la red viaria catalana.
El seguimiento de la huelga este miércoles ha sido del 28,74%, según Educació
El 28,74 del personal convocado este miércoles ha seguido la huelga, entre servicios educativos, servicios territoriales, servicios centrales y otros colectivos sobre los cuales no tenemos datos (personal de centros otras titularidades, personal de limpieza, cocina, monitorización...), según Educació, que asegura que tiene datos del 89,74% de los centros de trabajo.
Los manifestantes levantan el corte en la AP-7 en Salt y la A-2 en Lleida
Los docentes han decidido levantar el corte de la autopista en Salt (Gironès) que habían iniciado este miércoles por la mañana. Unas 1.200 personas han saltado por un arcén a la autopista cuando pasaban diez minutos de las once de la mañana. También han levantado el corte de la A-2 con la C-12 en Lleida.
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