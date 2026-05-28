Huelga de profesores en Barcelona y Catalunya: ¿Dónde es hoy jueves 28 de mayo y dónde toca mañana viernes?

Los maestros y profesores de los colegios e institutos de Catalunya mantienen el pulso con el Govern y siguen adelante con el actual ciclo de 17 días de huelga. El escenario ha cambiado de forma sustancial desde que empezaron las protestas, con un acercamiento de posiciones entre Educació y sindicatos, pero aún no se ha alcanzado un acuerdo que ponga fin a las movilizaciones.

El incremento de los sueldos es la principal reivindicación de los docentes, además de mayores recursos para los planes de inclusión en las aulas y una reducción de la burocracia.

Las protestas están convocadas por los sindicatos mayoritarios Ustec y Professors de Secundària (Aspepc), junto a la CGT y la Intersindical. Estos colectivos ven insuficiente el pacto firmado por CCOO y UGT con el Govern, que pretendía cerrar el conflicto con un alza salarial de 3.000 euros anuales para 2029 y el pago de 50 euros por noche por los días de colonias, entre otras medidas.

Cinco días de huelga en cada escuela o instituto

Este ciclo de protestas consta de un total de 17 días de huelga, por territorios y niveles educativos: tres son de carácter general (las de los pasados martes 12 de mayo y miércoles 27 de mayo, y el próximo viernes 5 de junio) y hay dos jornadas más por territorio. De llevarse a cabo al completo las movilizaciones convocadas, cada colegio o instituto sufrirá cinco días de huelga en menos de un mes.

A esto se añaden dos jornadas de paro adicionales en la etapa 0-3 años. Estos centros educativos participan también en las huelgas de toda Catalunya, pero no en las territoriales.

Hoy, huelga en el Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme

El paro de hoy, jueves 28 de mayo, afecta a los centros educativos de las comarcas barcelonesas del Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Por tanto, incluye varias de las ciudades más pobladas de Catalunya, como Terrassa, Sabadell, Mataró, Sant Cugat y Granollers.

Mañana, viernes 29 de mayo, será el turno de las escuelas e institutos del Baix Llobregat y el Penedès.

Este es el calendario de huelgas día a día:

Jueves 7 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Martes 12 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona. Miércoles 13 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Jueves 14 de mayo: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Viernes 15 de mayo: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Lunes 18 de mayo: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Martes 19 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Miércoles 20 de mayo: etapa 0-3 años.

etapa 0-3 años. Jueves 21 de mayo: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Miércoles 27 de mayo: huelga en todos los centros educativos de Catalunya.

huelga en todos los centros educativos de Catalunya. Jueves 28 de mayo: Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme.

Vallès Occidental, Vallès Oriental y Maresme. Viernes 29 de mayo: Baix Llobregat y Penedès.

Baix Llobregat y Penedès. Lunes 1 de junio: Girona y Catalunya Central.

Girona y Catalunya Central. Martes 2 de junio: Barcelona y resto del Barcelonès.

Barcelona y resto del Barcelonès. Miércoles 3 de junio: Tarragona y Terres de l'Ebre.

Tarragona y Terres de l'Ebre. Jueves 4 de junio: Lleida, Alt Pirineu y Aran.

Lleida, Alt Pirineu y Aran. Viernes 5 de junio: huelga en todos los centros educativos de Catalunya y manifestación en Barcelona.

El calendario de movilizaciones difundido por los sindicatos convocantes. / Ustec

Las familias llaman a la consellera Niubó a negociar

Las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya (aFFaC) terciaron en el conflicto para emplazar a la consellera Esther Niubó a negociar "con voluntad política real y compromisos concretos". Esta organización, que representa a 2.400 afas de escuelas e institutos públicos, expresó su apoyo a las reivindicaciones del profesorado, reconociendo la "situación de precariedad sistémica en la escuela pública".

"Las familias sabemos que no hay escuela pública fuerte sin profesionales escuchados y respetados. Cuando el personal docente denuncia que así no se puede continuar, el Departament tiene la obligación de escuchar. Y esto pasa por dejar de tratar el conflicto como un problema de orden público y empezar a abordarlo políticamente", manifestó el colectivo en alusión a la infiltración de mossos en asambleas de docentes.

Servicios mínimos

Para estas huelgas, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos de un docente por cada tres aulas en las etapas de infantil, primaria y ESO. Durante las jornadas de paro también tendrá que estar presente en cada centro educativo al menos un miembro del equipo directivo, según el edicto publicado por el Departament de Treball.

En los centros de educación especial deberá trabajar el 50% de las plantillas, mientras que en las guarderías se ha establecido un mínimo del 33% de los trabajadores. Además, los servicios mínimos prevén que se mantenga la mitad del personal de comedor, cocina, acogida, extraescolares y atención al alumnado con necesidades educativas especiales.

Boicot a las salidas y colonias el próximo curso

Además de este ciclo de huelgas, los docentes catalanes están impulsando otras medidas de protesta como el rechazo a realizar salidas y colonias el próximo curso.

Un millar de colegios e institutos ya se han sumado a la campaña 'Aturem les sortides educatives i les colònies', según ha informado Helena López en EL PERIÓDICO. Los claustros de estos centros se han manifestado a favor de dejar de hacer salidas escolares y colonias con pernoctación "hasta que Educació implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público" .