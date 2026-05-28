La Florida 6.0: La revolución digital se instala en el barrio de la Florida

L’Hospitalet da un paso al frente en el acceso universal a la tecnología con la puesta en marcha de La Florida 6.0, un nuevo equipamiento público que integra la mayor sala inmersiva de titularidad pública de Europa. El Centro de Transformación Digital, ubicado en la segunda planta del edificio municipal del Mercat de la Florida —donde comparte espacio con la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) y la Concejalía del Distrito—, forma parte de la estrategia municipal L’Hospitalet 6.0, orientada a impulsar la inclusión digital y a generar nuevas oportunidades educativas, sociales y económicas vinculadas a la innovación.

El proyecto, una apuesta personal del alcalde David Quirós, nace con el objetivo de garantizar que la transformación digital llegue a toda la ciudadanía, especialmente a los entornos con mayor vulnerabilidad socioeconómica. El Ayuntamiento concibe este servicio como una infraestructura pública estratégica capaz de mejorar las competencias digitales y reforzar la cohesión social en un contexto en el que el acceso a la tecnología condiciona cada vez más la educación, el empleo y la participación ciudadana.«Hablamos de un proyecto pensado para reducir la brecha digital, acercar la tecnología a todo el mundo y ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía», ha destacado el alcalde de L’Hospitalet, David Quirós.

Más allá del equipamiento tecnológico, los 1.500 metros cuadrados de La Florida 6.0 quieren actuar como una nueva centralidad para el Samontá —los barrios del norte de la ciudad como Pubilla Cases, la Florida, les Planes, Collblanc y la Torrassa—, convirtiendo un espacio históricamente vinculado al comercio de proximidad en un nodo de formación, innovación y oportunidades digitales.

Un equipamiento pionero con tecnología inmersiva

La pieza central de La Florida 6.0 es su sala inmersiva de 200 m2, equipada con sistemas de proyección de 360 grados, sonido envolvente y tecnologías de realidad virtual y aumentada, que permiten crear experiencias interactivas de alto impacto visual.

Tecnología, innovación, formación y oportunidades en el corazón de Samontà

Este espacio está concebido para acoger actividades educativas, culturales y divulgativas, presentaciones y eventos que requieran entornos digitales avanzados, así como investigaciones en el ámbito de la salud. Las proyecciones pueden transportar a los visitantes a recreaciones históricas, convertir una clase en una experiencia inmersiva sobre el patrimonio catalán o transformar una presentación educativa en un entorno interactivo de 360 grados.

Ajuntament de l'Hospitalet. / /

Una de las líneas de trabajo será, precisamente, el uso pedagógico de la sala inmersiva con escuelas e institutos. El centro prevé desarrollar experiencias vinculadas al patrimonio catalán, la ciencia, la música o la historia para que los alumnos puedan aprender a través de entornos inmersivos. Entre los ejemplos planteados figuran actividades con el Institut Mercè Rodoreda sobre patrimonio y tecnología inmersiva, conciertos inmersivos con la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA), exposiciones sobre el genoma humano o jornadas especializadas sobre inteligencia artificial y realidad inmersiva dirigidas al profesorado. El alcalde Quirós ha destacado que la sala de experiencias inmersivas «combinará ocio y educación gracias a la tecnología» y ha reivindicado que L’Hospitalet será «pionera como administración pública al ofrecer un espacio así en el país».

Reducir la brecha digital desde el barrio

Más allá de la innovación tecnológica, La Florida 6.0 nace con una clara vocación social. El proyecto busca facilitar que personas mayores, familias en situación de vulnerabilidad y ciudadanos con menos competencias digitales puedan acceder a herramientas y conocimientos que hoy resultan imprescindibles para el día a día.

El centro ofrecerá formación práctica para que la ciudadanía pueda realizar gestiones cotidianas como utilizar aplicaciones de salud, tramitar documentos administrativos por internet o manejarse con herramientas digitales como Google Maps. También se trabajarán conocimientos vinculados a la ciberseguridad y al uso responsable de las nuevas tecnologías.

Un equipamiento pionero para despertar e impulsar el talento joven del barrio

Entre las actividades previstas se encuentran cursos de fotografía digital para los socios del Casal de la Gent Gran de la Florida, talleres de alfabetización tecnológica para personas mayores, píldoras formativas sobre inteligencia artificial, gaming jams para trabajar competencias y soft skills con jóvenes, o sesiones para experimentar con biomateriales y crear prendas de ropa sostenibles.

El objetivo es que la transformación digital no genere nuevas desigualdades y que cualquier persona, independientemente de su edad o de su nivel socioeconómico, pueda participar en el nuevo entorno digital con autonomía y seguridad.

Laboratorio de aprendizaje para escuelas e institutos

La Florida 6.0 también aspira a convertirse en un recurso educativo para los centros escolares de L’Hospitalet y del área metropolitana. El proyecto prevé actividades para que alumnos y docentes puedan experimentar con tecnologías vinculadas a la realidad virtual, la fabricación digital o la creación audiovisual inmersiva.

Florida 6.0 / Gabriel Cazado Hodara

Entre las propuestas habrá talleres de fabricación 3D, actividades STEAM y sesiones prácticas sobre vídeo inmersivo e inteligencia artificial. El centro se plantea como un espacio donde el aprendizaje tecnológico se pueda vivir de una manera experiencial y conectada con los nuevos lenguajes digitales.

La iniciativa también busca apoyar al profesorado y facilitar que las escuelas incorporen nuevas metodologías vinculadas a la innovación digital dentro de las aulas. El servicio de experiencias de fabricación digital tendrá como objetivo acompañar a los centros educativos en la definición e implementación de proyectos con impacto social.

Detectar e impulsar el talento joven

Otro de los grandes objetivos del proyecto es despertar vocaciones tecnológicas entre los jóvenes y conectar el talento emergente con nuevas oportunidades formativas y profesionales.

La Florida 6.0 impulsará actividades vinculadas a la creación de contenidos digitales, la inteligencia artificial, la realidad virtual o la fabricación digital con impresión 3D. El centro también quiere introducir a los jóvenes en disciplinas emergentes como el biodiseño o la fabricación con materiales biológicos.

Asimismo, se promoverán espacios de conexión entre empresas, centros de investigación y talento joven para favorecer la transferencia de conocimiento y generar nuevas oportunidades de colaboración y empleo. El centro busca consolidarse como un espacio de referencia para que jóvenes creadores y emprendedores puedan desarrollar proyectos vinculados a las disciplinas STEAM, los videojuegos, el audiovisual inmersivo o las tecnologías aplicadas a la salud, en conexión con el ecosistema del BioClúster.

El proyecto parte de la premisa de que el acceso a las competencias digitales puede convertirse en una herramienta de ascensor social en barrios con una elevada población joven y una gran diversidad cultural.

Florida 6.0 / Joanna Chichelnitzky

Comercio local y apoyo al tejido asociativo

La Florida 6.0 también nace con la voluntad de convertirse en un recurso útil para el comercio de proximidad y para el tejido asociativo de la ciudad.

El centro impulsará actividades orientadas a la digitalización del comercio local para que los mercados y establecimientos de barrio puedan incorporar nuevas tecnologías y ampliar su capacidad de llegar a nuevos públicos.

También dispondrá de servicios de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigidos a personas que deseen mejorar su empleabilidad, reorientar su perfil profesional o acceder a nuevas oportunidades vinculadas a la economía digital.

Paralelamente, el centro ofrecerá apoyo a emprendedores y pequeños proyectos empresariales mediante asesoramiento, mentorías, formación especializada y espacios de conexión con empresas y agentes del ecosistema innovador.

Al mismo tiempo, entidades y asociaciones podrán utilizar los espacios y servicios del centro para desarrollar actividades vinculadas a la innovación y la transformación digital. El proyecto prevé jornadas y encuentros sobre tecnología aplicada en el ámbito social, así como actividades compartidas con entidades del tercer sector y administraciones públicas gracias a su ágora, con capacidad para un centenar de personas, y a una segunda sala ideal para charlas que puede acoger a 120 personas.

Más información en:

lhospitalet6-0.l-h.cat