Aulas que parecen hornos: las familias catalanas reclaman medidas urgentes para combatir el calor en los colegios

Con olas de calor cada vez más largas y más tempranas, las altas temperaturas que sufren alumnos y docentes durante su jornada lectiva se han convertido en un problema estructural en muchos centros educativos, que son los únicos edificios públicos que parecen estar al margen de las normativas específicas. Por ejemplo, la legislación laboral (real decreto 486/1997), que insta a "los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares" a mantenerse entre los 17º y los 27º. Ante esta realidad, la aFFaC (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya) recuerda que son los ayuntamientos o el Departament de Educació los organismos responsables de climatizar los centros y no las familias. Por eso, reclama medidas urgentes y estables, como mejorar la eficiencia energética de los edificios, aumentar las zonas de sombra y adaptar los patios para que no sean áridos terrenos asfaltados.

Soportar temperaturas insoportables perjudica la concentración y el rendimiento escolar

Las familias insisten en que las altas temperaturas no son solo una cuestión de bienestar sino que afectan de forma directa a la salud de niños, niñas y adolescentes y profesores. Soportar temperaturas insoportables perjudica la concentración y el rendimiento escolar. En su opinión, Educació debe realizar un diagnóstico completo de los centros escolares y de sus entornos, fijar unos criterios claros de actuación, establecer un calendario, y dotar al plan de presupuesto suficiente.

Lidón Gasull, directora de la aFFaC, explica que, ante la falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones, son las familias las que se están viendo obligadas a tomar la iniciativa. En los últimos días, varios centros educativos han empezado a medir las condiciones térmicas reales dentro de las aulas.

En Terres de l’Ebre, algunas asociaciones de familias, han comprado sensores para monitorizar la temperatura en las escuelas y reclamar mejoras de climatización basadas en datos objetivos. La movilización se extiende también a otros territorios. En el Barcelonès, distintas comunidades educativas han denunciado la falta de sombra en los patios. En el Garraf, una cuarentena de asociaciones de familias han firmado un manifiesto y lo han presentado en el registrado de los servicios territoriales. También han trasladado el dossier a la Síndica de Greuges y preparan nuevas acciones en los plenos municipales de la comarca.

Vulnerabilidad

La aFFaC subraya que el impacto del calor no afecta por igual a todos los alumnos. Los centros más antiguos, los que funcionan en barracones o los situados en barrios vulnerables son “los más expuestos”. Además, muchos colegios siguen abiertos durante el verano para actividades educativas o de ocio, precisamente en los meses de temperaturas más extremas. “Los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad son quienes más utilizan estos espacios en verano, porque a menudo no disponen de alternativas ni de lugares climatizados fuera del ámbito escolar”, señala Gasull.

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La aFFaC insiste en que las medidas para mitigar el calor en las aulas no pueden depender de soluciones improvisadas ni del esfuerzo económico de las familias. A su juicio, la emergencia climática obliga a repensar los centros educativos para que sean “espacios seguros y habitables durante todo el año”.