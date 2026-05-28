Múltiples altercados en la ciudad
El exhibicionista ebrio de Vilagarcía, que dice ser de ETA, salió de prisión hace una semana
Nació en Bilbao hace 39 años y se le considera «violento y peligroso»
Parece ser que se encuentra sometido a tratamiento psiquiátrico
Fue detenido por la tarde, tras causar numerosos problemas
Manuel Méndez
FARO DE VIGO daba cuenta esta mañana de la presencia en Vilagarcía de Arousa de un hombre que estaba causando problemas en pleno centro urbano de Vilagarcía de Arousa, obligando a los agentes del orden a intervenir en varias ocasiones en el Parque de A Xunqueira, donde se encontraba el individuo, para que depusiera su actitud.
Se trata de Lorenzo D.P., nacido hace 39 años en Bilbao y que hace solo una semana abandonaba la prisión de Teixeiro, en la que se encontraba cumpliendo condena.
Al parecer, los agentes del orden lo consideran «violento y peligroso», lo cual explicaría su comportamiento en el parque. Además, por si no fuera suficiente, estaría sometido a algún tipo de tratamiento psiquiátrico, o, al menos, lo habría estado en el pasado.
Esta es la persona que se encontraba en estado ebrio y que llegó a bajarse los pantalones y a realizarse tocamientos obscenos ante los numerosos ciudadanos que a mediodía paseaban por la zona, en la que se encuentra uno de los parques infantiles más concurridos de la ciudad. A esa hora, afortunadamente, sin presencia de niños en el lugar.
Sus principales agresiones verbales, así como los gestos tocándose sus partes íntimas, se dirigieron a las mujeres que pasaron cerca de donde se encontraba, invitando a alguna de ellas a practicar sexo oral e incluso lanzando algún que otro comentario machista a las agentes de la Policía Local intervinientes.
Este individuo no dejó de beber mientras hablaba con los policías, dio patadas al mobiliario cuando los agentes se fueron de la escena e insistió una y otra vez en que no tiene miedo a nada ni a nadie, al tiempo que se refería a las mujeres con frases irreproducibles.
Fueron cuatro los municipales desplazados, a los que se sumaron tres efectivos de la Policía Nacional, quienes tras dialogar largo y tendido con el individuo en cuestión le pidieron que depusiera su actitud y acabaron abandonando en lugar, aunque convencidos de que más pronto que tarde quizás tendrían que volver a intervenir.
Pero no se lo llevaron detenido (no descartaban hacerlo a posteriori, como así sucedería), porque, supuestamente, no había motivo o indicio suficiente para ello, a pesar del enfado que mostraron muchos de los vilagarcianos que se toparon con este hombre y tuvieron que escuchar sus improperios.
Por la tarde el mismo individuo protagonizó otros altercados del orden público en diferentes puntos de la ciudad y finalmente acabó siendo detenido.
Además de alertar a las fuerzas del orden, alguno de los peatones se enfrentó al individuo para que depusiera su actitud violenta y exhibicionista, por lo que un hombre a punto estuvo de llegar a las manos con el exhibicionista, según indicaron los testigos presenciales de los hechos consultados in situ por FARO DE VIGO.
Informe policial
A las nueve de esta noche la Policía Local de Vilagarcía confirmaba los problemas que dio el citado individuo, concretando que, además de lo expuesto, en el Parque de A Xunqueira «habría cometido una presunta agresión a viandantes, además de entorpecer la labor de los servicios de limpieza y de encararse con una persona de origen latinoamericano, contra la que profirió insultos racistas».
Posteriormente, en la avenida Rodrigo de Mendoza «habría lanzado piedras a los coches y a los trabajadores de las obras del tanque de tormentas, alcanzando a uno de ellos, por lo que se vieron obligados a echar el cierre de la obra».
También en este caso «habría motivaciones e insultos racistas hacia la víctima, de origen subsahariano», concreta la policía.
Momentos después protagonizó un altercado en un bar de la calle Santa Eulalia, «donde llegó a escupir a una de las clientas».
Para terminar, «en la última batería de llamadas» los vecinos dicen que este individuo está «gritando y diciendo que es de ETA, y que va a poner una bomba».
Los agentes lo localizaron cerca de un bar de la calle Arzobispo Gelmirez, «donde la propietaria dice que la amenazó a ella y los clientes y que profirió insultos racistas contra ella, creyendo erróneamente que la mujer era de origen latinoamericano». Fue entonces cuando se procedió a su detención por parte de efectivos municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este vídeo es muy importante para mí': así reaccionó Jonathan Andic al ver la caída que sufrió su padre meses antes de morir
- Un hospital de Barcelona utiliza cirugía robótica de otorrinolaringología para tratar la apnea del sueño
- ¿A qué zonas afecta hoy martes, 19 de mayo, la huelga de profesores en Barcelona y Catalunya? ¿Dónde toca mañana miércoles?
- Juan Luis Arsuaga, palentólogo: 'Si tienes buenos genes, da igual que fumes, eres indestructible. Pero si tienes malos genes, ya te puedes cuidar
- Los Mossos creen que hubo un forcejeo entre los Andic frente al punto de la caída en Collbató
- La jueza de Martorell ordenó pinchar el teléfono de Jonathan Andic tras reabrir el caso
- Educació y profesores acercan posiciones, pero los sindicatos llaman a una 'gran huelga' este miércoles para 'terminar de desencallar' el conflicto
- Caen a la mitad los contactos de los buceadores con el fondo marino en las Illes Medes