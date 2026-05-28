Esther Niubó, consellera de Educació i FP: "Esta tarde haremos una propuesta con mejoras salariales y de personal que será la definitiva"

La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, ha asegurado este jueves en el Parlament que esta tarde presentará a los sindicatos una nueva propuesta "con mejoras salariales y de personal", que será "la definitiva". "Es una propuesta más completa, tanto en la previsión de recursos en el aula como en el tema salarial, para incorporarla al acuerdo, y que esperamos que sirva para alcanzar un entendimiento, estabilizar al sistema educativo y encarar la mejora educativa de la próxima década". Así lo ha explicado en una comparecencia para presentar los detalles del presupuesto de su Departament para 2026, al que se dedicarán 8.356 millones de euros, un 24,5 % más que en 2023, año de las últimas cuentas aprobadas en Catalunya, pero los mismos que en las cuentas presentadas en febrero y finalmente no aprobadas.

Niubó ha reiterado que el acuerdo alcanzado en marzo con CCOO Educació y la UGT es "muy potente, sin precedentes", y que cuenta con medidas y mejoras a nivel laboral, para los docentes y personal educativo, con un incremento del 30% del complemento específico, después de que estuviera congelado durante 25 años. También defiende la reducción de ratios y el incremento del personal de apoyo que prevé el acuerdo, e insiste en que el Govern "ha hecho un esfuerzo grande" para ampliar las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo.

En la reunión de ayer, la sexta desde que Educación y sindicatos en huelga retomaron las negociaciones, hubo acercamientos entre las partes en materia retributiva a través de un nuevo complemento que todos los docentes percibirían este año, pero todavía hay escollos en su cuantía y en nuevas dotaciones para la escuela inclusiva.

Nuevos actores

Una negociación que estuvo marcada por un actor inesperado: la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC); colectivo que impulsó los cortes en la AP-7 y la A-2 que paralizaron parte importante del país durante horas y tuvieron en un impacto directo en la reunión prevista a las 15 horas en la conselleria, que empezó una hora y media tarde precisamente por esa tensión. Una acción creada al margen de los sindicatos de la mesa y que, según aseguran desde la AEC, es "una clara advertencia de que el movimiento de los docentes no se cerrará en falso con un acuerdo a la baja". Con ese nuevo escenario, una reunión que la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, veía posible cerrar con un preacuerdo a primera hora de la mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio, volvió a terminar sin él.

Por el momento, Ustec ha reaccionado rápidamente a las declaraciones de la consellera en el Parlament, considerado "inaceptable" que Niubó presente una "propuesta definitiva" antes de que esta haya sido formalmente negociada en la mesa sectorial de esta tarde. "Hasta ahora, el Departament no ha presentado ninguna propuesta detallada por escrito, tal como hemos reclamado reiteradamente los sindicatos convocantes de la huelga. Por tanto, no puede ser que la primera propuesta formal que llegue a la mesa se presente ya como una propuesta definitiva y cerrada", apuntan desde Ustec, quienes defienden que la reunión de esta tarde debe servir para negociar con garantías una propuesta abierta, no para validar una propuesta de "lo tomas o lo dejas".

Además, desde Ustec insisten en que cualquier acuerdo que pueda salir de la negociación "será consultado con el conjunto del colectivo docente". "El sindicato afronta la reunión con toda la fuerza acumulada durante las jornadas de huelga y movilización, con un profesorado más organizado y movilizado que nunca en los centros educativos del país", señalan desde Ustec, quienes admiten que se van aproximando a un acuerdo, pero que hay que llegar a él con todas las garantías.