España roza los 40 grados en una de las jornadas de mayo más cálidas desde que hay registros

En circunstancias normales, en un mes de mayo en España se deberían registrar temperaturas alrededor de los 20 grados. Pero este jueves, en el que hasta ahora se perfila como uno de los días más cálidos del episodio de calor que está atravesando gran parte de Europa, los termómetros españoles han registrado valores inéditos para esta época y, según los expertos, destacan entre los más cálidos jamás registrados para un mes de mayo. Los registros confirman que este jueves han sido decenas los municipios españoles que han rozado los 40 grados. Los registros más extremos hablan de máximas de 38,5 grados en la localidad de Vinebre, en la provincia de Tarragona, así como de 37,9 grados en Andújar, cerca de Jaén. Todo apunta a que estas cifras, lejos de quedarse aquí, podrían repetirse e incluso escalar en los próximos días, ya que, tal como apuntan los pronósticos, este episodio de calor se alargará hasta como mínimo la semana que viene.

Los meteorólogos afirman que los valores registrados este jueves están entre 5 y 10 grados por encima de lo esperable para esta época y que, en muchos casos, se corresponden más con las temperaturas esperables durante las semanas más cálidas de agosto. Es decir, en los días de canícula. Los registros confirman que estos valores se están dando ahora dos meses y medio antes de lo que hasta ahora considerábamos habitual. Varias estaciones han batido su récord de temperatura para un mes de mayo y, según advierten los expertos, es posible que al analizar los datos que está dejando este episodio acaben emergiendo varios récords más. En la localidad de Portbou, por ejemplo, la pasada madrugada se registraron mínimas de 28 grados, un récord absoluto que supera en más de un grado el anterior.

En Barcelona, el Observatori Fabra ha constatado que la pasada noche fue la segunda más cálida para un mes de mayo desde que existen registros ya que los termómetros no bajaron de 23,4 grados en ningún momento de la madrugada. Los registros afirman que durante el día se han llegado a registrar máximas de hasta 33.6 grados en varios puntos de la ciudad como, por ejemplo, el Raval.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra las máximas registradas este jueves en España.

La red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) da cuenta de al menos una docena de localidades donde se han registrado 37 grados o más como, por ejemplo, Tortosa, Talavera de la Reina, Badajoz, Lleida y Montoro. El circuito del Servei Meteorològic de Catalunya, por su parte, contabiliza al menos una decena municipios más en los que se han registrado valores superiores a los 37 grados o más como, por ejemplo, Alcarràs, Aldover, Ascó y Girona. En ciudades como Madrid, Sevilla o Barcelona, tanto la temperatura media como las máximas registradas durante esta jornada destacan entre las más altas jamás observadas a estas alturas del año. No son de por sí récords de temperatura pero, tal como corroboran los registros, es igual o superior al 99% de los valores de referencia para la época. O dicho de otra forma, están en el 1% de días más cálidos jamás registrados en esta época del año.

Gráfico que muestra las temperaturas máximas en Catalunya de este jueves.

También sorprende, y mucho, la magnitud del calor nocturno registrada en la madrugada de este jueves. Según constatan los registros, son más de medio centenar los municipios que la pasada noche durmieron a más de 20 grados y que, de facto, registraron una noche tropical (a más de 20 grados), tórrida (a 25 grados o más) o infernal (a partir de los 30). Más allá del récord absoluto de los 28 grados nocturnos de Portbou, que se corresponden a una noche casi infernal, también abruman los 26,2 grados de mínimas registrados en Cap de Creus, que dan cuenta de una noche tórrida, o los casi 22 grados observados en el icónico emplazamiento de Monistrol de Montserrat, a más de 738 metros de altitud respecto al nivel del mar. Entre las cifras más altas de la pasada noche también destacaron valores por encima de los 22,5 grados en provincia de Cáceres o los 22,1 grados de Capdepera, en las islas Baleares.

En Barcelona, el Observatori Fabra ha constatado que la pasada noche fue la segunda más cálida para un mes de mayo desde que existen registros

Otro dato inédito de esta jornada es la temperatura del agua del mar. Según afirman los expertos, en estos momentos las aguas del Mediterráneo están entre 3,5 y 4 grados por encima de lo habitual para esta época, sobre todo alrededor de las Islas Baleares. El Cantábrico, por su parte, alcanza valores entre 5 y 6 grados sobre el promedio normal en el golfo de Vizcaya.

La repentina explosión del calor en pleno mes de mayo ya ha dejado varios récords de temperatura hasta ahora impensables para la estación. A lo largo de esta semana, en el observatorio de Higueldo, en San Sebastián, se ha llegado a 24,5 grados, lo que no solo es un récord absoluto sino que, además, supera en hasta 2,2 grados más que el registro máximo anterior en una serie de prácticamente un siglo. En el aeropuerto de Santander, con datos desde 1954, se han registrado máximas de hasta 37,1 grados, la cifra más alta para el mes de mayo en un récord que, además, destrona el valor que récord de los 36,8 grados vigente desde 1964. En este lugar, además, llevan ya cinco días con más de 30 grados en 2026 cuando, hasta ahora, el máximo número de días entre enero y mayo con más de 30 grados había sido de 2.

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Los modelos apuntan a que para los próximos días continuaremos con temperaturas muy altas para la época. Entre el viernes y el fin de semana se esperan "máximas superiores a 34 grados de forma generalizada" y noches tropicales en amplias zonas del país. Los pronósticos sugieren que esta explosión del calor podría mantenerse al menos hasta mediados de la próxima semana. "Aunque todavía faltan unos cuantos días y hay algo de incertidumbre en el pronóstico, lo que nos dicen las predicciones es que podría comenzar con una nueva subida de las temperaturas, así que por ahora, al menos hasta mediados de semana, seguirá el calor muy inusual para la época del año", comentan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).