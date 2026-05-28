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Nueva protesta

Las entidades contrarias a la ampliación del aeropuerto se manifestarán en septiembre

Las compensaciones ambientales por la ampliación del aeropuerto son similares a las que no se cumplieron hace 25 años

Decenas de personas durante una concentración contra la ampliación del Aeropuerto.

Decenas de personas durante una concentración contra la ampliación del Aeropuerto. / Lorena Sopena / Europa Press

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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La plataforma Zeroport y otras entidades ambientales y sociales han anunciado una nueva gran manifestación para protestar en contra del proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat. La idea es promover una "movilización potente" para el día 20 de septiembre que sirva para reactivar las protestas contra el alargamiento de la tercera pista.

El anuncio llega cinco años después de la marcha realizada en 2021 en rechazo al proyecto. Esta vez, la movilización, liderada por Zeroport, implica también a otras asociaciones en defensa del medio ambiente como Depana y Aigua és Vida, pero también a movimientos en defensa del transporte público, como PTP y a asambleas de barrios de Barcelona.

"La Generalitat y el Gobierno apuestan por la ampliación pese a los impedimentos ambientales y a los impactos evidentes", asegura Joan Manel del Llano, portavoz de Zeroport. "Aena ya ha empezado a licitar el plan director y estos son los primeros pasos hacia la futura ampliación planeada", advierte.

Argumentos ambientales

Depana pone el foco en al declive del delta del Llobregat, confirmado por entidades científicas: "No se pueden seguir destruyendo espacios naturales para alimentar un modelo de más aviones". La plataforma reclama una restauración ecológica del delta y más protección, mientras que Aigua és Vida pide una "planificación hidrológica" que tenga en cuenta los usos del agua en puntos vulnerables como el delta.

La Asociación para la Promoción del Transporte Público, por su parte, afirma que uno de los principales problemas de la movilidad en Catalunya es ferroviario y que los trenes, en concreto, Rodalies, deben concentrar las inversiones antes que los aviones.

Del Llano confía en que la movilización del próximo 20 de septiembre sea masiva y sostiene que las acciones en contra de la ampliación no consistirán solo en la organización de esta protesta. De hecho, Depana es la entidad que presentó la queja ante Europa por el mal estado del delta y que derivó en un expediente abierto a España por la degradación del espacio natural.

Noticias relacionadas y más

Una de las obligaciones de las administraciones implicadas antes de abordar la ampliación es lograr que Bruselas cierre esta carpeta. La Comisión Europea ya avisó de que no empezaría a estudiar medidas compensatorias a una futura ampliación sin que antes se resuelva este expediente.

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