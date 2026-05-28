La DGT alberga el Foro contra la Violencia Vial, poniendo el foco en el consumo de drogas al volante

"Tenemos que lamentar que en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados hayan tumbado la proposición de ley que buscaba rebajar la tasa máxima de alcohol al volante. No entendemos cómo hay partidos que pueden estar en contra de esta medida. Hay preocupación y necesidad de actuar. Pero creo que, al final, caerá como fruta madura".

Así abrió Susana Crisóstomo, subsecretaria del Ministerio del Interior, la XXI edición del Foro contra la Violencia Vial. Un término cada vez más extendido en el ámbito de la seguridad en carretera. Un acto celebrado en la sede de la Dirección General de Tráfico en Madrid, que en esta ocasión tuvo como tema vertebral la incidencia del alcohol y otras sustancias en la conducción.

El foro contó con la intervención de destacadas figuras en el ámbito de la prevención, como Pere Navarro, director de la DGT, Mario Sanz Fernández, fiscal de Sala de Seguridad Vial, o Ramón Lamiel, director del Servei Català de Trànsit. Precisamente Lamiel fue uno de los protagonistas del acto, al explicar las medidas que se están tomando en Catalunya para prevenir accidentes e identificar a conductores que han consumido sustancias prohibidas al volante.

Novedades tecnológicas

"Una de las novedades que estamos implementando en Catalunya consiste en trabajar con empresas tecnológicas para poner en marcha sistemas que sirven para detectar patrones de consumo de alcohol y drogas al volante", explicó el director del SCT, que no dio detalles sobre esta iniciativa, pero adelantó que ya se encuentra en una primera fase de pruebas. "Se está utilizando en algunas carreteras y en la autopista AP-7".

En lo que respecto al consumo de alcohol, hay un descenso y podríamos decir que el conductor "progresa adecuadamente". Pero en materia de consumo de drogas hay un problema importante Ramon Lamiel — Director del Servei Català de Trànsit

Lamiel también se refirió a los datos que se han obtenido en Catalunya sobre los controles aleatorios de alcoholemia y consumo de drogas: "En lo que respecto al consumo de alcohol, hay un descenso y podríamos decir que el conductor "progresa adecuadamente". Pero en materia de consumo de drogas hay un problema importante".

Objetivo 0,0

El director del SCT recordó en su intervención que "la única tasa buena de alcohol al volante debería ser 0,0" y señaló que "la cocaína y el cannabis son las dos sustancias más detectadas, seguida de la metanfetamina", y aunque reconoció que "se ha ido reduciendo en las sucesivas campañas.

El Foro contra la Violencia Vial se celebró en la sede de la DGT en Madrid / DLF

"En 2014 hubo un 16,4% de sanciones, en 2019 un 9,1% y en 2024 un 8,1%", mostró su preocupación "por los datos de ciertos colectivos. Por ejemplo, en los camioneros el dato es del 7,74%, que es un porcentaje muy superior al de 2015. Los conductores de furgonetas también suben, con un 9,33. Y los motoristas se sitúan en un 12,51%".

Lamiel, como el resto de los ponentes, apuesta por "reforzar los controles con campañas. Funcionan bien. Hicimos un estudio para conocer qué campaña era más recordada por la gente y salió la de "La noticia que no quieres recibir", en la que los Mossos d'Esquadra comunican a alguien un accidente mortal".

Suben las drogas

Por su parte, el fiscal de Seguridad Vial, Mario Sanz, hizo hincapié en el consumo de alcohol. Recordó que "2025 fue el año en el que se practicaron más controles de alcoholemia en España, con cerca de 7 millones. Y en el 90% de los casos de positivo en alcohol, los conductores han dado valores por encima del 0,70". Y aunque reveló que han descendido las condenas penales por consumo de alcohol, alertó de que "en materia de drogas ha sucedido todo lo contrario".

Respecto a las posibles soluciones, Tomás García, general de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, propuso "incorporar este tipo de contenidos en los carnets de conducir. Para la gente que se lo tenga que sacar por primera vez, pero también para las personas que vayan a renovárselo, porque es algo en lo que no se está incidiendo lo suficiente. Son este tipo de cosas que la gente no conoce hasta que se las explican. Y hay que ser conscientes de que más del 90% de los accidentes se producen por errores humanos. Aquí, concienciar sobre el consumo de drogas y alcohol es fundamental".