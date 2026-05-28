El epidemiólogo Daniel López Acuña alerta: "La gripe aviar es una de las posibles futuras pandemias"

El médico especializado en Salud Pública y Epidemiología y exdirectivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrecerá este lunes la primera conferencia de las XI Jornadas de Divulgación Científica de Gijón. La charla, que llevará por título "Cómo hacer que el sistema mundial de salud reduzca los riesgos poblacionales de enfermar y morir", dará comienzo a las 19.00 horas en el Antiguo Instituto.

¿En qué aspectos pondrá el foco?

Voy a abordar varios temas. Por un lado, voy a tratar de caracterizar cuáles son los desafíos presentes y futuros en la gobernanza mundial en salud y en el sistema mundial de salud. En esto voy a centrarme mucho en el papel de la Organización Mundial de la Salud, en cuál es su mandato, en cuáles son sus posibilidades de actuación y en la importancia de mantener este esquema multilateral de cooperación sanitaria. Además, voy a referirme también a la situación de salud en el mundo hoy, especialmente de cara a las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con la salud. Hay que ver cuáles es el estado de esas nueve metas que todos los países aprobaron en 2025 como la agenda hacia la cual debemos de impulsar las acciones en materia de salud pública en todos los países y en torno a lo cual tenemos que cooperar mundialmente.

¿Cuáles son los desafíos actuales?

Uno de ellos es incrementar la cobertura universal de salud, ya que no todos los países tienen una cobertura de servicios con protección de riesgo financiero para toda la población, ni todo el mundo tiene una sanidad pública, universal y gratuita como existe en España y como existe en algunos otros países, sobre todo europeos. Una parte del reto es ampliar esa cobertura a la población que no está cubierta y ampliarla en términos de protección financiera para que no genere la enfermedad una situación catastrófica económica que hunda en la pobreza a las personas. Asimismo, quiero insistir en el reto de la seguridad sanitaria global y la necesidad de que estemos mejor preparados para enfrentar crisis epidémicas y pandémicas, que aprendamos las lecciones de la pandemia del covid y que sepamos que el riesgo de pandemias está presente.

¿En qué sentido?

Está presente no necesariamente por covid u otras enfermedades que conocemos, sino también por algún agente desconocido o conocido como puede ser la gripe aviar. Esa es quizá una de las espadas de Damocles que más penden sobre nosotros si hay un salto ya no de aves a mamíferos, que ya ha ocurrido, sino de mamíferos a humanos y que se transmita de persona a persona esa enfermedad. Esa es una de las futuras posibles pandemias. Por otro lado, tenemos que mantener el control de brotes y virus emergentes, como está siendo el caso del ébola o el covid.

¿Y el hantavirus?

Es un virus al que también debemos prestar atención, pero por fortuna tiene un alcance más limitado y contenido. Vimos el brote en el barco y en Sudamérica, pero como la transmisión requiere de un contacto cercano, no tiene el mismo potencial pandémico que tuvo el covid.

¿Qué grandes lecciones dejó esa pandemia?

Nos deja varios aprendizajes. Por una parte, que tenemos que fortalecer los mecanismos del reglamento sanitario internacional y la cooperación multilateral para que los países trabajen en conjunto para reducir o evitar riesgos pandémicos. También nos deja la lección de que tenemos que tener preparación pandémica, planes de contingencia, reservas estratégicas y desarrollo de vacunas y medios diaAsturias es una comunidad autónoma emblemática en términos de sanidad pública que ha apostado por una inversión alta en salud, más alta que otras comunidades autónomas. Además, mantiene con fortaleza la sanidad pública y no ha incurrido en las tentaciones y distorsiones que genera la privatización de la sanidad pública como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, como Madrid y Andalucía. Asimismo, Asturias está trabajando para consolidar más sus desarrollos en materia de salud y confío en que muy pronto contemos con una nueva Ley de Salud Pública que garantice muchas de estas cosas.gnósticos. Tenemos que tener claro cómo nos podemos organizar y responder con el sistema sanitario. Además, la otra lección es cómo comunicar los riesgos en situaciones de crisis pandémicas o epidémicas. Nos dejó clara la importancia que tiene la comunicación, el compartir con la población con claridad, con objetividad, sin politizaciones que quieran hacer uso de los problemas de salud, así como la situación real de riesgo y las respuestas que se están organizando y la colaboración que tiene que haber por parte de la gente.

¿Nota a la población más concienciada ante estos posibles riesgos?

Hay mucha más conciencia ciudadana, conciencia en los medios y conciencia en las personas responsables de la sanidad de la importancia que tiene la vigilancia epidemiológica, el control de brotes, la contención de epidemias y la acción pandémica. No obstante, todavía tenemos muchas cosas por hacer para estar bien preparados ante una posible nueva pandemia.

¿Cómo ve el sistema de salud de España?

Tiene la fortaleza y la ventaja de ser un sistema público, universal y gratuito, que eso facilita mucho el poder actuar tanto en materia de salud pública como de asistencia sanitaria para toda la población. Es muy dramático ver cómo en los países que eso no existe, las situaciones de respuesta ante una epidemia o una pandemia se vuelven muchísimo más difíciles y causan mucho más estragos. Eso sí, por supuesto que el sistema de salud español se beneficiaría de una mayor inversión y énfasis en acciones de Salud Pública y Atención Primaria.

¿Y el asturiano?

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