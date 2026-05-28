El Congreso da luz verde al nuevo copago farmacéutico, que reduce la aportación de los trabajadores con rentas bajas y medias

El Congreso ha convalidado este jueves el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el 12 de mayo y destinado a reducir el copago farmacéutico, especialmente a los trabajadores con rentas bajas y medias, lo que beneficiará especialmente a los polimedicados y a los enfermos crónicos. La Cámara baja ha apoyado la iniciativa por 164 a favor, 33 en contra y 149 abstenciones de PP, ERC y Junts,

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido la medida, que entró en vigor el 13 de mayo, como un ejemplo de "política útil", con un "impacto muy directo en las familias". "Hoy traemos, en un solo titular, una iniciativa para que los pacientes paguen menos por sus fármacos", ha subrayado, poniendo algunos ejemplos. En el caso de un trabajador activo que gane menos de 9.000 euros, se ahorrará 500 euros al año y con una renta inferior a 22.000 euros, 460 euros al año.

Aunque la reforma tiene un coste estimado de 265,63 millones de euros, según la ministra, es un "win win" porque "ahorra dinero a los pacientes, pero también al sistema", dado que en su opinión evita que algunos pacientes tengan que abandonar sus tratamientos por no poder pagarlos, lo que se traduce en más presión asistencial.

La novedad fundamental de la reforma es que el copago será "más progresivo" y reducido para las rentas medias y bajas, pero sin incrementar la aportación que realiza el conjunto. Para ello, los tramos de aportación pasan de tres a seis y se incorporan nuevos topes máximos mensuales para los colectivos de renta anual inferior a 35.000 euros, que hasta ahora no disponían de límites.

Los cambios

Así, el nuevo modelo mantiene el 40% de aportación para las rentas bajas, pero añade dos topes: quienes ingresan menos de 9.000 euros solo deberán pagar en las farmacias, como máximo, 8,23 euros al mes y 18,52 euros los que tienen unos ingresos de entre 9.000 y 18.000 euros. Además, rebaja del 50% al 45% la aportación de los trabajadores de entre 18.000 y 60.000 euros, aunque solo fija un límite mensual —de 61,75 euros— para quienes no superan los 35.000. A partir de 60.000 euros, no hay cambios: se mantiene el 50% de copago, y desde 100.000 euros, el 60%.

El nuevo modelo contempla menos cambios para los pensionistas, puesto que ya tienen copagos reducidos y con máximo mensual. La mayoría seguirá pagando el 10% del precio, salvo quienes declaren 100.000 euros o más, que seguirán abonando el 60%. El cambio fundamental está en los topes máximos. Antes, los pensionistas con menos de 18.000 euros tenían un límite de 8,23 euros; los que estaban entre 18.000 y 100.000, de 18,52 euros; y los de más de 100.000, de 61,75 euros. Ahora se crea un tramo intermedio: de 18.000 a 60.000 euros, donde el límite baja a 13,37 euros; de y 60.000 a 100.000 queda en 18,52. Para las rentas más altas se mantiene en 61,75.

Asimismo, se mantienen las exenciones para colectivos vulnerables, como las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación, menores con discapacidad reconocida o personas afectadas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. También se incorpora expresamente la exención para las personas beneficiarias del complemento de ayuda para la infancia y hay una exención automática para los pensionistas perceptores de complementos por mínimos evitando, según el Gobierno, "que las revalorizaciones de las pensiones puedan provocar la pérdida de este derecho".

Los reproches

El apoyo a la reforma no ha estado exento de críticas de los socios del Gobierno y la oposición, que se han plasmado en la abstención de PP, Junts y ERC. Por ejemplo, varios partidos han reprochado al Gobierno que haya recurrido al Real Decreto, en vez de plantear un proyecto de ley, como finalmente se tramitará, según ha acordado este jueves también la Cámara, por el procedimiento de urgencia. A su vez, los nacionalistas han denunciado que continúe "la lógica centralizadora". "Ustedes invitan a la fiesta y nosotros lo pagamos y ejecutamos, el modelo de siempre", ha sentenciado la diputada republicana Etna Estrems.

Además, varios partidos de izquierda, como Bildu o el BNG, han mostrado su rechazo al modelo de copago, insistiendo en la necesidad de que no haya ningún tipo de barrera económica en el acceso a los fármacos.