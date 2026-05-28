Catalunya bate un récord de calor nocturno y se adentra en la jornada más cálida de este episodio de calor extremo para un mes de mayo

En la noche entre el miércoles y el jueves, en el municipio de Portbou se ha batido un récord de temperatura hasta ahora impensable para un mes de mayo. Según apuntan los registros del Servei Meteorològic de Catalunya, tras una jornada a más de 30 grados, los termómetros del municipio no bajaron de los 28 ni siquiera tras la puesta del sol. Se trata de la mínima más alta jamás registrada en un mes de mayo en esta localidad y que supera en más de 1 grado el anterior récord registrado en esta estación, que databa del año 2001 cuando se alcanzaron los 26,8 grados a finales de mayo. Los meteorólogos afirman que se trata del primer gran récord de calor que se registra en Catalunya tras la llegada de este episodio anómalo de altas temperaturas en plena primavera. Y lo hace, además, en el arranque de una jornada que, tal y como apuntan los modelos, podría ser una de las más cálidas de todo este episodio en la geografía catalana.

Los modelos apuntan a que este jueves se producirá una subida de los termómetros en toda Catalunya. La temperatura máxima aumentará respecto a los valores registrados en los últimos días y alcanzará entre 29 y 34 grados en el litoral y entre 36 y 38 grados en puntos del interior. En Barcelona se esperan máximas por encima de los 33 grados durante el día y, por la noche, mínimas que no bajarán de los 22 grados, lo que equivaldría a la noche tropical más intensa registrada en la ciudad en lo que llevamos de año. Los expertos también afirman que en la zona de Terres de l'Ebre el mercurio podría subir hasta los 38 grados durante esta jornada. Igual que en el ponent de Lleida, donde también se pronostican máximas por encima de los 37 grados de cara a este jueves. Estos valores se perfilan, por ahora, como los más altos del episodio. Aunque todo apunta a que en los próximos días podrían sufrir algún que otro repunte.

Barcelona podría registrar este jueves temperaturas por encima de los 33 grados de día y de más de 22 grados de noche

Los pronósticos apuntan a que para los próximos días continuaremos con temperaturas muy altas para la época con entre 5 y 10 grados más respecto a lo habitual para un mes de mayo. Se esperan "máximas superiores a 34 grados de forma generalizada" y noches tropicales en amplias zonas de la Península Ibérica. Los pronósticos sugieren que esta explosión del calor podría mantenerse al menos hasta mediados de la próxima semana. "Aunque todavía faltan unos cuantos días y hay algo de incertidumbre en el pronóstico, lo que nos dicen las predicciones es que podría comenzar con una nueva subida de las temperaturas, así que por ahora, al menos hasta mediados de semana, seguirá el calor muy inusual para la época del año", comentan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en referencia a la evolución de las temperaturas durante los próximos días.

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Esta situación de temperaturas extraordinariamente altas para la época se debe a la presencia de una potente dorsal, es decir, una zona de altas presiones que estabiliza la atmósfera y favorece la acumulación de calor. Según explican los expertos, esta situación hace que apenas haya viento ni renovación del aire, por lo que el calor que genera el sol durante el día queda atrapado cerca de la superficie y se acumula jornada tras jornada. Además, dentro de estas dorsales se produce un fenómeno llamado subsidencia donde el aire desciende desde capas altas de la atmósfera y, al comprimirse durante la bajada, se calienta todavía más. Todo ello provoca un aumento adicional de las temperaturas respecto a lo esperable ante este tipo de fenómenos atmósféricos. "A esto se suma el efecto del cambio climático, que está haciendo que los episodios de calor extremo sean cada vez más frecuentes e intensos, incluso fuera de los meses habituales de verano", explican desde la Aemet.