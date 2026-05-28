Más de 6.000 policías, cortes de tráfico y llegada en coche descubierto a la Sagrada Familia: así será el viaje del Papa a Catalunya

A dos semanas de la visita del papa León XIV a Barcelona los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo de seguridad para garantizar que los actos previstos se desarrollen con total normalidad. Unos 5.600 agentes de los Mossos, junto con 500 efectivos de Guardia Urbana de Barcelona así como efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional participarán en este operativo. Por eso, se establecerá un centro de coordinación en Egara, en el que junto a las fuerzas policiales estarán equipos de emergencia así como Casa Real y Policía del Vaticano, que funcionará de forma ininterrumpida desde la noche del 8 de junio hasta que el papa abandone Barcelona.

El responsable del Plan Director de Seguridad creado por la visita del papa León XIV, el comisario David Boneta, ha remarcado que se espera una gran afluencia de personas en todos los actos programados, por lo que se trabaja para garantizar la protección así como gestionar la movilidad de la ciudad. Además, se ha tenido en cuenta que se está en alerta antiterrorista de 4 sobre 5.

Por eso se hará un control del espacio aéreo y se reforzará la ciberseguridad para evitar amenazas telemáticas. Otro de los puntos de especial sensibilidad de seguridad será el kilómetro que León XIV vaya con el papa-móvil descubierto desde el cruce entre Avenida Diagonal con Rosellón hasta la Sagrada Familia. Aquí, la policía establecerá controles de seguridad en los edificios del recorrido, en los accesos y en el subsuelo, además de la protección cercana al propio vehículo y a las autoridades que lo acompañan.

Viaje descubierto

El papa usará el mismo transporte dentro del Estadi Olímpic y a su llegada a Montserrat aunque en estos espacios únicamente se podrá acceder por acreditación. Los accesos a Montjuïc estarán cortados y solo está permitido el paso para las personas autorizadas. Igual pasará con Montserrat, por carretera se permite el paso de unos 70 autocares con acreditados al igual que el acceso en aéreo o cremallera, que tendrá un coste inferior ida y vuelta. Dentro de la basílica solo autoridades o invitados.

Aunque los Mossos se encargan de la seguridad de todo el recorrido dentro de los espacios en los que se desarrollen los actos, como la Sagrada Familia o el Estadi Olímpic, la protección será a cargo de Policía Nacional. La gestión de la movilidad en Barcelona la hará la Guardia Urbana. El papa y las autoridades, como los reyes o el presidente del Gobierno, irán en cápsulas para garantizar un desplazamiento ágil y la mejor protección. La policía también evitará aglomeraciones en los recorridos de la comitiva papal.

Dentro de la cárcel de Brians se reforzará la presencia de funcionarios de vigilancia penitenciaria mientras que los Mossos impedirán acercarse al recinto. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha remarcado que el objetivo del dispositivo, que hace meses que se prepara, es garantizar la seguridad de la visita papal pero con la menor afectación posible para la ciudadanía. Por eso, ha remarcado que participarán numerosas unidades de los Mossos como la canina, los Tedax, los GEI o aéreos para evitar la presencia de drones no autorizados. Parlon ha remarcado que la visita papal es un "reto operativo extraordinario".

Plan municipal

También el Ayuntamiento de Barcelona desplegará un dispositivo especial de movilidad y seguridad con motivo de la visita del Santo Padre León XIV, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio. Recuerdan que se trata de un evento de alcance internacional que proyectará la ciudad en todo el mundo y que coincide con dos hitos de gran relevancia: la culminación de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia y la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

El plan empieza con la llegada del sant padre el día 9 de junio y los primeros actos en la Catedral y en el Estadi Olímpic de Montjuïc. El día 10 el papa irá a Montserrat y a la cárcel de Brians y luego se celebrarán los actos centrales en Barcelona, especialmente en el Raval y en la Sagrada Família, mientras que el día 11 se producirá la salida y la desactivación progresiva del dispositivo.

Para todos estos desplazamientos se establecerán controles de acceso y perimetrales, por lo que únicamente podrán pasar los que están acreditados. Además, se establecerán planes de autoprotección por parte de Protecció Civil en las zonas, así como se diseñarán operativos de emergencias, con presencia del SEM y bomberos. El dispositivo pretende reforzar los servicios de Ferrocarrils y Rodalies para garantizar los accesos a la ciudad y a Monserrat, aunque en este punto sólo podrán ir los acreditados.

Más transporte público

Transports Metropolitants de Barcelona indican que quedará inutilizada la parada de Sagrada Familia por la visita del papa y los accesos a la Línea 4 en Verdaguer, que únicamente dejarán llegar a pasajeros y no acceder. La oferta del metro subirá un 23% por las tardes con refuerzos de las líneas principales y reducir los intervalos de paso. En algunas franjas y coincidiendo con eventos hay aumentos del servicio del 65% en la Línea 2, del 50% en la 4 y entre el 30% y el 35% la 3 y la 5. Se movilizarán 150 personas más de TMB para estos servicios. Además, se modificarán 15 líneas de autobús.

La Guardia Urbana también hará restricciones de movilidad en Ciutat Vella, la Sagrada Familia y Montjuïc cuando se hagan actos, por lo que únicamente podrán acceder los acreditados y los vecinos y comerciantes que residan. También habrá restricciones para aparcar. El Ayuntamiento de Barcelona reforzará los dispositivos de limpieza y se cerrará el Bicing en las zonas afectadas.

El consistorio pide a la ciudadanía que esté dispuesta a la información que se difundirá a través de los canales oficiales en los próximos días, que planifique sus desplazamientos con antelación y que priorice el uso del transporte público. La ciudad dispondrá de dos pantallas en el espacio público ubicadas en la plaza de las Glòries y en Arc de Triomf para que la ciudadanía que lo desee pueda seguir los diferentes actos.

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Para la visita del papa a Barcelona se han acreditado 1.600 periodistas de 30 países diferentes.