Siete de las diez mejores universidades de España son catalanas, según el informe CYD

El nuevo informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) constata que siete de las 10 mejores universidades de toda España son catalanas: la Autònoma de Barcelona (UAB), la Pompeu Fabra (UPF), la Ramon Llull (URL), la Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat de Barcelona (UB), la Politècnica de Catalunya (UPC) y la Rovira i Virgili (URV).

La Fundación CYD -cuyo patronato está presidido por Ana Botín, presidenta del Banco Santander- es una institución que lleva dos décadas analizando la educación superior. A escasos días de que empiece la selectividad, CYD ha presentado esta mañana la edición de 2026 de su informe anual, en el que los centros catalanes cobran un claro protagonismo. El año pasado, la UAB lideró el ‘top 10’. En esta ocasión, es la Universidad de Navarra (centro privado) la que ocupa el podio mientras que la UAB se queda con la segunda posición, compartida con la Carlos III de Madrid, donde la princesa Leonor estudiará el año que viene Ciencias Políticas. No es la primera vez que Navarra (centro privado) ocupa el primer puesto. Ya lo hizo en 2018, compartido con la AUB.

La Autónoma de Madrid, la Pontificia de Comillas y la Universitat de València-Estudi General están también incluidas entre las 10 mejores posiciones del 'ranking', que, esta edición, reúne 12 centros porque tanto la posición 2ª (UAB y Carlos III) como la 8ª (UPC y Pontificia Comillas) están doblemente ocupadas.

'Top 10' del informe 2026 de la Fundación CYD / CYD

Búsquedas personalizadas

La Fundación CYD ha analizado 84 universidades (todas las públicas y el 75% de las privadas), 31 ámbitos de conocimiento y 3.909 titulaciones para elaborar el informe, que está disponible en formato 'online' en www.rankingcyd.org y permite realizar búsquedas personalizadas según los intereses de cada estudiante al elegir universidad o titulación. Los técnicos elaboran el ranking teniendo en cuenta varios parámetros. Entre ellos, enseñanza y aprendizaje, investigación, transferencia de conocimiento, internacionalización y contribución regional. El color que aparece en el resultado de la búsqueda online orienta a cada usuario sobre el rendimiento de la facultad elegida: verde (alto), amarillo (medio) y rojo (bajo). Los resultados demuestran que Navarra, Catalunya y País Vasco son los tres territorios con mayor presencia de indicadores en verde. Es decir, son las tres autonomías donde la educación superior acumula más indicadores de mayor rendimiento.

Catalunya brilla en investigación

Mientras que Navarra lidera los estudios de Administración y Dirección de Empresas -donde también destaca Deusto-, Catalunya brilla especialmente en transferencia de conocimiento. Es decir, en todo lo relativo a la investigación, las patentes y los acuerdos con empresas. Por campus, la UPF lidera Ciencias Políticas, Derecho, Economía y Sociología; la UAB aparece repetidamente entre las tres primeras en varias disciplinas, como Historia; y la UPC encabeza Ciencias de la Tierra/Geología y Ciencias e Ingenierías Ambientales. La UIC sobresale en Educación.

Las universidades madrileñas también aparecen muy bien posicionada, sobre todo la Autónoma, que destaca en Economía y en Ciencias de la Tierra y Geología, y la Carlos III, especialmente bien valorada en el apartado de enseñanza. El campus en el que estudiará la princesa Leonor es líder en Periodismo y Comunicación y figura entre las primeras en Derecho y Ciencias Políticas. El grado que cursará la hija de Felipe VI, precisamente, está entre los más demandados dentro del abanico de las Ciencias sociales (con 1,8 solicitudes por cada plaza en las universidades públicas), junto con Periodismo y Comunicación (1,77).

La Universidad Carlos III es el único centro público que aparece entre los campus con mejores resultados en aprendizaje, junto a la Pontificia de Comillas y la de Salamanca, Navarra, Nebrija, Francisco de Vitoria y Deusto

En pleno debate sobre el absentismo en las facultades y los motivos que explican la baja asistencia de parte del alumnado, la Carlos III es el único centro público que aparece entre los campus con mejores resultados en aprendizaje. También están la Pontificia de Comillas, Navarra, Nebrija, Pontificia de Salamanca, Francisco de Vitoria y Deusto.

Además de la buena valoración de Deusto en aprendizaje del alumnado, el País Vasco sale especialmente bien parado del informe de CYD gracias a la aportación de su universidad pública (UPV-EHU) en la contribución al desarrollo regional, donde también destacan los centros catalanes.

Brecha de género

El informe corrobora una situación ya enquistada en las facultades: la brecha de género. En el grado de Educación, las mujeres son mayoría entre el alumnado (74%) aunque su presencia mengua a medida que avanza el nivel académico. Las catedráticas no llegan al 40%. La brecha de género se da en todos los estudios relacionados con Ciencias sociales, aunque Educación es el caso más acusado. En Sociología y Ciencias Políticas, la brecha entre graduadas y catedráticas es de 29 puntos porcentuales; en Derecho, de 22,6; y en Periodismo y Comunicación, de 20,7. Es decir, incluso en disciplinas con mayoría femenina en las aulas, la cátedra sigue masculinizada.

"Nuestro 'ranking' es una herramienta de orientación para toda la comunidad universitaria. A los estudiantes, y a sus familias, les ayuda a escoger ámbito y universidad con la mayor información posible, ajustada a sus intereses. Los datos no aparecen de forma desagregada, sino que cada usuario puede obtener su propia clasificación en función de los indicadores que considera prioritarios”, concluye Sònia Martínez Vivas, directora de la Fundación CYD.