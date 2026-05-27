Récord de matrimonios y divorcios ante notario en Catalunya; bajan las parejas de hecho

Los catalanes se casan más ante notario pero también se divorcian más. El año pasado se registraron 4.084 bodas en sede notarial, lo que supone un 16% más que en 2024, cuando fueron 3.532. La tendencia se incrementa en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, ya que se ha pasado de 656 enlaces a 819, un 25% más. Por franja de edad las personas entre 26 y 40 años son el grupo de edad que más se casa entre notario seguida de los que tienen entre 41 y 55.

Son datos del Observatorio Notarial de Catalunya que ha presentado este miércoles vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, en la sede de Barcelona del Colegio Notarial de Catalunya. El estudio recoge y analiza los datos autorizados en las notarías catalanas durante el primer trimestre de 2026 y el año 2025, que incluyen, entre otros, cifras sobre herencias, testamentos, matrimonios, divorcios, poderes preventivos, compraventas, préstamos hipotecarios, y constitución y disolución de sociedades.

Iglesias ha explicado que la opción de estos enlaces ante notario se incrementa por la "celeridad y la posibilidad de elegir el día respecto al registro civil", lo que facilita "cuestiones de organización y logística". Además, ha señalado que hay muchos segundos matrimonios entre el grupo de edad 26-41 años.

Los expedientes matrimoniales también alcanzaron cifras récord en 2025, con 3.410 expedientes tramitados, un 11% más que el año anterior, incremento ocho puntos por encima que el producido a nivel nacional (+3). Esta misma tendencia al alza se observa en el inicio de 2026, donde este tipo de documentos han aumentado también un 11% interanual. Desde la atribución de esta competencia a los notarios en 2021, el número de expedientes matrimoniales realizados en Catalunya se ha incrementado un 251%. La vicedecana ha destacado la "agilidad" de la tramitación de esta documentación para casarse como uno de los elementos clave en su crecimiento.

Junto con el aumento de enlaces, también han subido los divorcios ante notario, aunque menos. En 2025 fueron 1.936 divorcios en Catalunya, la cifra más elevada de los últimos años, y un 3% más respecto a 2024 (1.874). A nivel nacional también se autorizaron más divorcios, con un aumento del 8%.

Por lo que respecta a los datos del primer trimestre de 2026, los divorcios crecen un 13% interanual en Catalunya. En cuanto a las franjas de edad, predominan las personas de 41 a 55 años, seguidas por las de 56 a 70 años y, en tercer lugar, las de 26 a 40 años. Desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, los notarios tienen la competencia de casar y divorciar, aunque en las rupturas debe ser sin hijos en común y de mutuo acuerdo, sin contenciosos.

Bajan las parejas de hecho

Sin embargo, el estudio notarial indica que las parejas de hecho descendieron un 20% en 2025 respecto a 2024, con 23.726 uniones formalizadas, tras varios años de crecimiento. Esta tendencia a la baja se confirma en el primer trimestre de 2026 (-35%). Aun así, Catalunya sigue concentrando el 77% de todas las parejas de hecho autorizadas ante notario en España, lo que significa cuatro de cada cinco.

La vicedecana ha remarcado que los notarios cada vez están más concienciados con los fraudes que se pueden cometer por esta vía en los permisos de residencias de extranjeros, como ha denunciado en varias ocasiones la Policía Nacional, que ha investigado redes de uniones fraudulentas. Un 63% de los enlaces son entre un español y un extracomunitario.

El Observatorio Notarial de Catalunya también señala que crecen los testamentos y las donaciones, pero las herencias descienden. Durante 2025 se autorizaron 144.140 testamentos, un 3% más que el año anterior, un crecimiento similar al observado a nivel nacional (+4%). Catalunya continúa situándose entre los territorios europeos con mayor porcentaje de ciudadanos que formalizan este documento. Por edades, los ciudadanos de entre 56 y 70 años son quienes muestran mayor interés por formalizar este documento.

También las donaciones protagonizan uno de los mayores incrementos del 2025, con un 22% respecto a 2024, casi diez puntos por encima del producido en el conjunto de España (+13%). En total, las notarías catalanas autorizaron 22.980 donaciones, alcanzando un máximo histórico. En el primer trimestre de 2026, las donaciones continúan aumentando, un 20%. Según los datos del Observatorio Notarial de Catalunya, por cada seis testamentos formalizados en la comunidad se autoriza una donación. Iglesias asegura que han subido por la voluntad de los padres de ayudar a sus hijos en la adquisición de vivienda.

Menos herencias

En cambio, las herencias descendieron ligeramente por segundo año consecutivo, un 2%, situándose en 60.323, mientras que a nivel nacional subieron un 1%. Por su parte, las renuncias a herencias se mantuvieron prácticamente estables, con un total de 9.711 renuncias autorizadas. El principal motivo de renuncia continúa siendo el pasivo hereditario —las deudas—, seguido de la carga fiscal asociada a la herencia.

El número de testamentos subieron un 3% en Catalunya en 2025, aunque bajaron el mismo porcentaje en el inicio de este año. Sigue siendo uno de los documentos que más se formalizan ante notario y el año pasado consiguió una cifra récord, con 144.410. Catalunya es de los territorios europeos con más personas que hacen testamento, principalmente las personas entre 56 y 70 años.

Por otro lado, Catalunya continúa siendo la comunidad donde más poderes preventivos se formalizan. Durante 2025 se autorizaron un total de 12.822, un 8% más que en 2024 y casi el doble que hace cinco años. Actualmente, la comunidad concentra el 43% de todos los poderes preventivos autorizados en España, que han incrementado un 9% durante el inicio de 2026. Los ciudadanos de más de 81 años, seguidos de los de entre 71 y 80 años, agrupan el mayor volumen de poderes preventivos.

Por el contrario, los documentos de voluntades anticipadas (o testamentos vitales) sufrieron un descenso del 24%, con 6.381 documentos autorizados en 2025. A pesar de ello, casi la mitad de estos documentos formalizados en España se autorizan en Catalunya. "Se trata de una disminución, por segundo año consecutivo, que se atribuye a la aparición de nuevas vías fuera del ámbito notarial para formalizar estos documentos", señala Iglesias. Los datos del primer trimestre de 2026 lo confirman de nuevo, con un descenso del 14% interanual.

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También continúan creciendo las medidas de apoyo a personas con discapacidad, que aumentaron un 23% durante 2025 y un 45% en el primer trimestre de 2026; a diferencia de las asistencias, figura que disminuyó un 6% respecto a 2024 y un 9% en el inicio de 2026.