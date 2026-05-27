Tres de cada diez profesionales de la salud en Europa podrían estar expuestos a riesgos cancerígenos en el trabajo

La exposición a factores de riesgo de cáncer en el lugar de trabajo sigue siendo una causa de enfermedad importante y prevenible en Europa. Un nuevo estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación ”la Caixa”, analiza la situación en el sector sanitario y sociosanitario (HeSCare) en Europa. El estudio detecta que casi un tercio de los trabajadores del sector estuvieron expuestos a uno o más factores con riesgo cancerígeno, destacando la radiación y la emisión de motores diésel.

La investigación, publicada en el 'European Journal of Public Health', se basa en la Encuesta sobre la Exposición de los Trabajadores (WES), realizada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA). Esta encuesta, la primera de su tipo en el continente, recopila información detallada de los profesionales sobre las tareas, las circunstancias de exposición y el uso de medidas de protección para estimar la exposición probable a 24 factores de riesgo de cáncer.

La investigación incluye 24.402 entrevistas telefónicas realizadas entre 2022 y 2023 a trabajadores y trabajadoras de Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Irlanda y España. De los participantes, 3.041 trabajaban en el sector sanitario y sociosanitario, un ámbito que representa aproximadamente el 11% de la fuerza laboral de la Unión Europea.

Los resultados muestran que el 29,5% de los profesionales de este sector estuvieron expuestos al menos a un factor de riesgo de cáncer evaluado durante la última semana laboral, mientras que el 7,8% estuvieron expuestos a dos o más.

Radiación, emisiones de diésel y algunos químicos, los riesgos más comunes

El trabajo identifica tres factores de riesgo cancerígeno entre los más frecuentes. La radiación ionizante (7,4%), presente en las máquinas de rayos X o con radioisótopos; las emisiones de motores diésel (6,2%), de muchos vehículos; y la radiación ultravioleta solar (6,1%), a la que se exponen los profesionales que trabajan al aire libre. A este podio le siguen exposiciones relevantes a productos químicos como el formaldehído (5,2%), y el benceno (4,8%).

En cuanto a los niveles de exposición, el formaldehído (2,3%) y el óxido de etileno (2,0%) fueron los agentes más comunes en niveles de exposición elevados. El ISGlobal también identifica exposiciones combinadas, como las emisiones de diésel junto con la radiación solar, o la exposición simultánea a formaldehído y óxido de etileno.

“El análisis también revela diferencias por género: los hombres muestran una mayor prevalencia de exposición (35,7%) en comparación con las mujeres (26,1%)”, explica Muhammad Waseem Khan, investigador de ISGlobal en el momento del estudio y primer autor de la investigación.

Más prevención

Con este trabajo, los científicos arrojan luz sobre un problema de salud que suele pasar desapercibido. "A pesar de su relevancia, los riesgos asociados a la exposición a carcinógenos en el sector sanitario y sociosanitario han sido históricamente menos visibles que en otros sectores económicos. Este estudio destaca la necesidad de desarrollar estrategias de prevención adaptadas a las condiciones de trabajo reales en este campo", subraya Michelle Turner, investigadora de ISGlobal y autora sénior del estudio.

El análisis de estos riesgos se enmarca en el programa de investigación REMMA Bellvitge, impulsado por el Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). Esta línea de trabajo está orientada a mejorar el diagnóstico de las enfermedades minoritarias del adulto a través de modelos asistenciales coordinados y herramientas de medicina de precisión.