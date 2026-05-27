Los cortes de carretera de los profesores tensionan una nueva reunión con el Govern que acaba sin acuerdo

Tras más de tres horas de reunión, el sexto encuentro de la mesa de negociación entre Educació y sindicatos, centrado en el incremento salarial, ha terminado sin acuerdo. La cita ha comenzado hacia las 16.20 horas [casi una hora y media más tarde de lo previsto], en medio de una acalorada jornada de huelga general [la cuarta de lo que va de curso] en la que se han registrado cortes de tráfico en seis puntos de la AP-7, de Girona a Torredembarra, y en la A2 a la altura de Lleida. Las acciones en estas dos grandes arterias han puesto en jaque la movilidad en Catalunya y han obligado a la Generalitat activar en prealerta el plan #PROCICAT con el objetivo de atender a los conductores que han quedado durante horas atrapados en varios puntos y ofrecerles avituallamiento.

Los cortes de tráfico de los docentes han añadido presión al Departament –han dejado imágenes épicas– y también han sido motivo de tensión. De hecho, el encuentro ha empezado casi una hora y media tarde como muestra de malestar por parte del Govern. "No hemos pedido explícitamente a los sindicatos levantar los cortes, pero es cierto que no ayudaban al clima negociador", ha reconocido al terminar la reunión el secretario de Millora Educativa, Ignasi Giménez, quien se ha comprometido a entregar por escrito una nueva propuesta mañana jueves a las doce del mediodía, hora en la que empezará una nueva reunión. En la jornada de mañana hay convocada huelga en el Vallès Oriental y Occidental y en el Maresme. De hecho, el paro no solo sigue en pie, sino que la portavoz de Ustec, Iolanda Segura, ha pedido a los docentes convocados que la sigan con fuerza para "continuar ejerciendo presión".

Profesores cortan la AP-7 a la altura de Girona este miércoles. / David Borrat / EFE

Durante las tres horas de reunión el Govern ha vuelto a explicar a los sindicatos –según el relato de Ustec– que, con los 78 millones que proyectaba dedicar a los complementos singulares, podrían subir el nuevo complemento para todos los docentes hasta 46,90 euros en 2026 e irlo incrementando progresivamente hasta los 75 euros en cuatro años. Este importe, sumado al aumento del 30% del complemento autonómico, supondría una subida en cuatro años de 355 euros. O sea, 155 euros más al mes que los 200 incluidos en el acuerdo con CCOO y UGT. A este aumento cabe añadir la subida del 11% hasta 2028 decretada por el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la parte de la nómina que aporta el Estado.

La propuesta, sin embargo, es considerada insuficiente por los sindicatos de la huelga, que exigen –en el documento por escrito que han pedido para este jueves por la mañana–, por un lado, una cláusula que ligue el salario a la inflación y, por el otro, aumentar la cuantía del nuevo complemento.

Más equipos psicosociales

Más allá del sueldo –que ha centrado la mayor parte del tiempo de las seis reuniones entre sindicatos y conselleria, y que era el punto número a abordar para los sindicatos de la huelga–, desde Ustec han apuntado también a la necesidad de "acercarse" a las 6.500 nuevas dotaciones de personal para la escuela inclusiva que reclaman. El sindicato mayoritario pide el compromiso de que haya equipos psicosociales y maestros de audición y lenguaje (MALL) en cada centro y que el alumnado NESE B (niños que requieren apoyo por necesidades que derivan de situaciones socioeconómicas) cuente por 1,5 plazas. "Los compromisos abstractos no son suficientes", señalan desde Ustec.

"La reunión de hoy ha sido absolutamente decepcionante; no hemos podido hablar de escuela inclusiva, para nosotros una condición indispensable" Iolanda Segura — Portavoz de Ustec

Llama la atención la distancia sideral de relato entre los maestros que llevan todo el curso manifestándose en las calles –pidiendo, básicamente, más recursos para poder enseñar– y lo que se discute en las negociaciones: principalmente, salario. Segura, de Ustec, ha asegurado tras la reunión de esta tarde que esta ha sido "absolutamente decepcionante". El caso es que, a primera hora de la mañana, Segura afirmaba en una entrevista en Catalunya Ràdio que "no saldrían de la reunión sin acuerdo". No ha sido así.

Este jueves hay convocada huelga en el Valles Oriental, el Occidental y el Maresme, y este viernes en Girona y Catalunya central, con movilización en Montserrat incluida

"No hemos podido hablar de escuela inclusiva, para nosotros una condición indispensable, porque CCOO y UGT se niegan a hacerlo", ha denunciado la portavoz de Ustec. De hecho, no lo hacen porque estos últimos ya abordan la cuestión en la mesa de despliegue del 'acuerdo de país' que provocó el divorcio entre los sindicatos.

Cabe decir que se respira más tensión entre los sindicatos del pacto y los de la huelga que entre estos y el Govern, lo que no favorece precisamente una negociación que parecía cerca de desencallarse pero que sigue sin resolverse, con nuevas huelgas casi diarias (el viernes hay otra convocada en el Baix Llobregat y Penedès, para la que han organizado incluso una movilización en Montserrat). La huelga de este miércoles, eso sí, ha tenido un seguimiento del 60% según Ustec y de casi el 30% según el Departament.

Por su parte, el portavoz de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, ha definido la situación como "el día de la marmota" y ha insistido en su petición de convocar cátedras en secundaria y rehacer el currículum. Isarn Pardos, portavoz de CGT Ensenyament, ha agradecido la demostración de fuerza de los docentes en los cortes de carretera durante las movilizaciones y ha insistido en que aún están "muy lejos de resolver la situación de emergencia educativa del país". Quizá ese sea el único punto de acuerdo entre todas las partes, dentro y fuera de la reunión.