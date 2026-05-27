Muere una persona de 80 años en Álava por un golpe de calor

Una persona de 80 años ha fallecido este miércoles en Álava por un golpe de calor. Se trata de un paciente frágil por edad y con patología previa cardiovascular, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Hasta las siete de la tarde de este miércoles, Emergencias de Osakidetza ha atendido a 31 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi. Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 12 y 96 años.

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Un total de 15 personas afectadas por el calor han sido tratadas 'in situ' y dados de alta, y 16 han sido llevadas en ambulancia a un centro hospitalario o de salud para su seguimiento, sin revestir gravedad. En Gipuzkoa se han registrado once casos, en Bizkaia 18 y en Álava dos casos (con un fallecimiento).