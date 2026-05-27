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Muere una persona de 80 años en Álava por un golpe de calor

Un termómetro marca 39 ºC en Bilbao a 27 de mayo de 2026

Un termómetro marca 39 ºC en Bilbao a 27 de mayo de 2026 / EUROPA PRESS

Europa Press

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Una persona de 80 años ha fallecido este miércoles en Álava por un golpe de calor. Se trata de un paciente frágil por edad y con patología previa cardiovascular, según ha informado el Departamento vasco de Salud.

Hasta las siete de la tarde de este miércoles, Emergencias de Osakidetza ha atendido a 31 personas a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en Euskadi. Los casos atendidos han sido a personas con edades comprendidas entre los 12 y 96 años.

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Un total de 15 personas afectadas por el calor han sido tratadas 'in situ' y dados de alta, y 16 han sido llevadas en ambulancia a un centro hospitalario o de salud para su seguimiento, sin revestir gravedad. En Gipuzkoa se han registrado once casos, en Bizkaia 18 y en Álava dos casos (con un fallecimiento).

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