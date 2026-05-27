Los docentes catalanes en huelga exigen avances en las negociaciones cortando la AP-7 en seis puntos

Miles de docentes han salido a la calle este miércoles, cuarta jornada de huelga educativa en Catalunya, participando en protestas organizadas por todo el territorio, de Granollers a Torredembarra. De Girona a Lleida, donde han cortado las principales carreteras del país, no a primera hora, como en anteriores huelgas, sino hacia mediodía. Tras terminar la mesa sindical de este martes sin acuerdo, los sindicatos llamaron al profesorado a "presionar" este miércoles, y vaya si lo han hecho. Han cortado la AP 7 en Girona, Granollers y Torrebembarra (el país entero, de norte a sur), la A2 en Lleida o la Ronda Litoral en Barcelona, en esta ocasión en una movilización bastante más discreta en la capital que en el territorio.

Uno de los cortes que han contado con una mayor participación ha sido en de la AP-7 a su paso por La Roca del Vallès (Barcelona), a las 11.45 horas, que ha provocado retenciones en sentido norte y sur. En dirección Girona las colas han alcanzado los 10 kilómetros desde Mollet del Vallès (Barcelona), y hacia Tarragona, de 6 kilómetros desde Cardedeu (Barcelona).

Tras las "buenas sensaciones" con las que terminó la reunión del martes, la estrategia sindical era sacar el máximo músculo posible en la calle de cara a la mesa de negociación de esta tarde, de la que Ustec le gustaría salir con un preacuerdo para poder “llevar a consulta al colectivo”, los sindicatos llamaron a una gran protesta este miércoles para forzar el avance de las negociaciones y el colectivo ha respondido.

"El retorno de los estadios"

Los principales avances de la mesa de este martes son la creación de un nuevo complemento salarial para el conjunto del colectivo –de 35 euros brutos, pero "para todos", línea roja sindical- y el "retorno de los estadios", una de las grandes reivindicaciones sindicales (con los recortes de 2012 el primer ‘estadio’ pasó a cobrarse a los nueve años en vez de a los seis, dinero que los docentes quieren recuperar).

La convocatoria este caluroso lunes en Barcelona era en Pla de Palau, donde miles de docentes –y muchos niños- con la característica camiseta amarilla se han concentrado al grito de ‘Illa, Illa, Illa, queremos más plantilla’, mostrando pancartas con mensajes como ‘Se busca salud mental, desaparecida por falta de recursos’ y un "menos policía, más educación", que todavía perdura. Una manifestación -con 15.000 personas según la organización, 7.000 según la Guardia Urbana- que se ha dirigido hasta Drassanes, donde han hablado miembros de distintos colectivos, como 'Docents 080', Plataforma 0-3 o Familias en Apoyo a la Huelga Educativa.

Entre los temas de conversación más repetidos entre los manifestantes [bastante alejados de lo que se discute en los despachos], el calor en las aulas -insoportable estos días- y la falta de recursos para la escuela inclusiva; la gran demanda en la escuela, donde se habla mucho menos de sueldos que en las mesas de negoaciación.