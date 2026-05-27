Miles de docentes de la Catalunya central y el ámbito metropolitano de Barcelona protestan en Granollers

Miles de docentes del ámbito metropolitano de Barcelona y la Catalunya central han llevado sus reivindicaciones hasta Granollers este miércoles en una nueva jornada de maestros y profesores. La movilización ha consistido en un «festival reivindicativo», formado por una marcha, charlas y actuaciones en la ciudad vallesana, donde tiene lugar la celebración del Congreso Internacional de Ciudades Educadoras.

El Pont de Ferro de Manresa ha sido el punto de salida de profesores y maestros de Manresa que han asistido al encuentro organizado en Granollers. Con el lema «L’educació és el pilar del present i del futur del país», los convocantes exigían un acuerdo que garantice todos los recursos necesarios para una educación pública de calidad.

Hacia las 9 de la mañana se han concentrado delante del Palau d’Esports de Granollers, donde estaba previsto el congreso de Ciudades Educadoras. «En este congreso educativo se está dejando fuera a muchísima gente, que somos quienes nos estamos reivindicando», ha explicado una profesora de secundaria en el Berguedà a las puertas del edificio. Para la maestra berguedana es hora de que el Departament d’Educació «escuche todas las demandas» del colectivo: «Somos quienes tenemos más conciencia de cuáles son las necesidades de la educación pública».

De hecho, los docentes consideran que las negociaciones con el Govern avanzan muy lentamente y avisan de que seguirán haciendo presión para conseguir «los mínimos» de su reivindicación. Xavi Garcia, maestro de primaria de una escuela de Mataró, asegura que el sistema está «saturado» y que la escuela pública «está entrando en quiebra» por las carencias que se arrastran desde hace años.

Aun así, son optimistas y confían en que las movilizaciones arrancadas este 2026 sean «un punto de inflexión». Armand, maestro de secundaria en La Garriga (Vallès Oriental), asegura que hace unas semanas «nadie imaginaba» que se llegara al momento actual: «Se ha reabierto una negociación que pensábamos que no se reabriría gracias al poder real que estamos ganando en las calles».

La también maestra de secundaria Maria Olivé, docente de un instituto de Granollers, celebra que «por primera vez el Departament d’Educació asume la parte de responsabilidad política que hay detrás de todo esto». Olivé, como todos los docentes concentrados en el Vallès Oriental, espera nuevos frutos de la reunión prevista este mismo miércoles en el Departament d’Educació.

A pesar de tener un calendario de huelga paralelo, algunos maestros de 0-3 también se han sumado a la protesta de Granollers. Es el caso de Quim, que reivindica que los docentes de infantil son los «más precarizados» del sistema, a pesar de ser «donde empieza la educación».

Desde el Palau d’Esports, una gran marea amarilla ha iniciado una marcha hacia la zona agrícola de Palou. Los docentes han sorprendido al dispositivo policial que los seguía cuando han tomado un camino rural que los ha llevado hasta la AP-7. La protesta ha culminado con el corte de la autopista.

Discrepancias en la cifra de seguimiento

El Departament d’Educació ha cifrado en un 24,89% el seguimiento de la huelga educativa convocada este miércoles en toda Catalunya, con datos del 81,62% de los centros hasta las 13 horas. USTEC ha elevado la cifra al 60%. Están convocados al paro el personal docente y laboral de los centros públicos y de servicios del Departament d’Educació, como educativos, territoriales y centrales. También están llamados al paro trabajadores de otros colectivos, como el personal de centros de otras titularidades, de limpieza, cocina y monitoraje, sobre los cuales la conselleria no tiene datos. Se trata de la segunda jornada de huelga educativa en toda Catalunya este trimestre, en el marco de un calendario que incluye también paros por servicios territoriales y de la etapa 0-3.

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Más cortes en la AP-7 y la A-2 en Lleida

Además del corte de la AP-7 de Granollers, en esta misma autovía los docentes también los han llevado a cabo en Salt, Torredembarra y Granollers; y la A-2 en Lleida, en paralelo, en el resto de movilizaciones activas. En Salt, los manifestantes han accedido a la carretera por el arcén en sentido Francia y han acabado cortándola en los dos sentidos. En Torredembarra eran cerca de un millar los manifestantes que hacia las 11 de la mañana han accedido a la vía y han cortado primero en sentido Barcelona y más tarde en los dos sentidos. En la A-2, el corte se produce en los dos sentidos desde las 11 de la mañana.