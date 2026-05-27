Juicio en Lleida a un hombre acusado de abusar de su hija menor de edad durante el régimen de visitas

La Fiscalía pide 12 años de prisión y 9 años más de libertad vigilada para a un hombre acusado de abusar sexualmente de forma continuada de su hija menor de edad. Los hechos se habrían producido entre los años 2011 y 2014 cuando la niña tenía menos de 16 años. Según el ministerio público, el hombre aprovechaba el régimen de visitas para abusar de la niña cuando ella iba a dormir a su casa.

Otra de las medidas que reclama Fiscalía es que el hombre no se pueda acercar a menos de 500 metros ni comunicarse con ella durante 9 años. También, que quede inhabilitado para ejercer la patria potestad y para trabajar en empleos que impliquen contacte con menores durante 5 años, así como que indemnice a su hija con 15.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daños morales.

Los hechos ocurrieron en el partido judicial de Lleida y fueron instruidos por el antiguo juzgado de instrucción número 1 de la capital del Segrià. El hombre está procesado por un delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años, de acuerdo con el Código Penal vigente en el momento de los hechos.

El juicio está previsto que se celebre el 4 de junio en la Audiencia de Lleida.