Jordi Roca estalla contra una web "pirata" que suplanta al Celler de Can Roca

El Celler de Can Roca ha alertado sobre una web fraudulenta que suplanta la identidad del restaurante gerundense. El aviso lo han difundido a través de las redes sociales tanto el propio establecimiento como Jordi Roca y Josep Roca, después de detectar una página que no corresponde a los canales oficiales del restaurante.

Jordi Roca ha denunciado la situación en un mensaje publicado en Instagram, donde se mostraba especialmente contundente. «Hoy estoy muy enfadado», escribió el pastelero, que en la misma publicación también muestra la web fraudulenta y pide a los usuarios que no entren en ella. Se trata de cellerdecanroca.info, una página que califica de «pirata» y que, remarca, no pertenece al restaurante.

En el mensaje, Roca insiste en un punto clave para evitar confusiones: el Celler de Can Roca no requiere ningún pago para hacer una reserva. En el vídeo que acompaña la publicación, denuncia la suplantación de identidad y pide la máxima difusión porque, según explica, cada vez que denuncian una web de este tipo, los responsables vuelven a abrir otra. Diari de Girona ha comprobado que la web fraudulenta está activa.

El propio restaurante también ha publicado un aviso para advertir a los clientes. El Celler de Can Roca remarca que solo dispone de una web oficial, www.cellercanroca.com, y pide a los usuarios que no compartan datos ni realicen ningún pago a través de páginas que no sean los canales oficiales.

El establecimiento recuerda, además, que las reservas del Celler de Can Roca se abren con once meses de antelación y que el periodo de reserva se activa a las doce de la noche, hora local, del primer día de cada mes. Josep Roca ha compartido la alerta a través de las “stories” de Instagram.

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El aviso de los hermanos Roca busca evitar que clientes o personas interesadas en reservar en el restaurante gerundense accedan a una página que se presenta como si fuera del Celler de Can Roca, pero que no forma parte de los canales oficiales del establecimiento.