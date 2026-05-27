Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

El Govern acepta "consensuar siempre los currículos, también los cambios"

En cuanto al punto de "currículos consensuados", el tercero del marco negociador unitario planteado por los sindicatos de la huelga, según la retransmisión de Ustec de la reunión que está sucediendo en estos momentos en el Departament, el Govern acepta "consensuar siempre los currículos con la parte social, y también los cambios".

Descarta detener la reforma del currículo de Bachillerato. Aseguran que está en fase de aprobación y no pueden hacerlo.

Sobre el punto "currículos estructurados y claros", la conselleria defiende que harán concreciones del currículo para intentar facilitar el trabajo del profesorado.

Y, en cuanto a "revisar aspectos del currículo de la educación básica", la conselleria asegura que "si se asume el acuerdo, se puede trabajar".