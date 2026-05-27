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Educación en Catalunya
Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos
Educació ve inasumible la propuesta salarial de los sindicatos y Ustec amaga con llevar la protesta a la visita del Papa
Lidón Gasull, directora de la aFFaC: "Los profesores que no quieran trabajar para todos los alumnos, sean como sean, que se dediquen a otra cosa"
El Govern confía en acercar posiciones con los sindicatos tras anunciar 1.787 nuevos profesionales en la escuela el curso 26-27
Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este martes hay convocada una nueva mesa sectorial a 17.30 horas de la tarde en el Departament de Educació para abordar la cuestión salarial aún sin acuerdo, por lo que continúa la convocatoria de movilizaciones. Este martes hay huelga de estudiantes para apoyar la lucha del profesorado y este jueves, huelga general.
Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.
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El 75% de las casas de colonias de Fundesplai, sin monitores
A las 00:30 de este miércoles, 2 de cada 3 monitores y monitoras de las casas de colonias de Fundesplai han ejercido su derecho a huelga y han abandonado las instalaciones educativas. Seis de las ocho casas de colonias que Fundesplai tiene con actividad este miércoles 27 de mayo, se han quedado sin monitor. Los monitores y monitoras se encontraban en casas de colonias de Fundesplai con grupos escolares de niños y jóvenes acompañados por docentes y personal de atención educativa. Éstos, como parte de los servicios mínimos de la huelga educativa, continuarán con el alumnado. Este seguimiento de la huelga educativa en el ámbito del ocio, y en concreto de las casas de colonias, es pionero y para la CGT visibiliza que "el ocio también forma parte de la comunidad educativa".
SIndicatos
Por parte de CCOO Educació, Ester Vila ha celebrado que gracias a los Presupuestos de la Generalitat se puede avanzar en el pago del complemento de 4 a 3 años, y valora que se haya reconocido "la deuda histórica" de los sexenios, y vuelve a reiterar al resto de organizaciones a unirse al acuerdo educativo. Mientras que de UGT, Lorena Martínez remarca que están satisfechos del trabajo hecho en la mesa de seguimiento del acuerdo tras el reconocimiento de la deuda, así como reducir el plazo del pago del complemento específico y que se podría "dar un paso más y reducirlo aún más".
El dinero
Isarn Pardes, de la CGT Ensenyament, cree que el Govern ha demostrado "que el mantra de que no hay dinero es absolutamente mentira" y opina que las prioridades políticas tienen que ir a asegurar los servicios públicos. Por la Intersindical, Cesc Strino afirma que la movilización del personal está funcionando; cree que aún se está "lejos" pero celebra que Educació haya reconocido que tiene una deuda, la de los sexenios; y sobre la huelga de este miércoles en toda Catalunya llama al colectivo docente a salir masivamente a las calles. Desde la COS, Dani Marcos asegura que la propuesta de este martes ha sido una propuesta de "aumento salarial de 35,50 euros" y considera que hay que continuar presionando.
El nuevo complemento
Sobre el nuevo complemento a docentes planteado por el departamento, Segura pide que en vez de 35 euros brutos mensuales sean 60 este 2026; y calendarizar el retorno de la deuda de los sexenios; y sobre la escuela inclusiva, valora el incremento de dotaciones pero insiste en que sigue siendo "insuficiente" y que hacen falta medidas para asegurar una atención óptima. Además ha añadido que si este miércoles el Departament les trae una propuesta de mínimos, dice, extenderán la huelga más allá de los días que está convocada actualmente y que irán a la "huelga indefinida". El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, celebra haber abordado con Educació el reconocimiento de la deuda de los sexenios; sobre el nuevo complemento de 35 euros brutos al mes cree que es insuficiente; y, aunque no ha habido acuerdo este miércoles, considera que sí que "es el final de un desacuerdo".
Sindicatos creen estar acercando posiciones con la Generalitat de Catalunya y esperan nueva propuesta este miércoles
Los sindicatos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT creen que están acercando posiciones con la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat de Cataluña tras la propuesta de un nuevo complemento a docentes en la mesa sectorial de este martes, y se emplazan a otra reunión este miércoles en la que esperan que el Departamento traiga una nueva propuesta. En declaraciones a los periodistas tras la mesa, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha celebrado que Educació les haya traído una contrapropuesta a su propuesta, aunque creen que no es suficiente aún, y que se emplazan a una nueva reunión: "Por fin parece que ya hablamos el mismo idioma que el Departament".
Educació y sindicatos volverán a reunirse este miércoles
La conselleria y los sindicatos de docentes han acercado posiciones sobre complementos salariales, lo que ha permitido que aunque no haya habido acuerdo en la reunión de esta tarde, ambas partes se hayan emplazado a una nueva reunión este miércoles.
El Govern acepta "consensuar siempre los currículos, también los cambios"
En cuanto al punto de "currículos consensuados", el tercero del marco negociador unitario planteado por los sindicatos de la huelga, según la retransmisión de Ustec de la reunión que está sucediendo en estos momentos en el Departament, el Govern acepta "consensuar siempre los currículos con la parte social, y también los cambios".
Descarta detener la reforma del currículo de Bachillerato. Aseguran que está en fase de aprobación y no pueden hacerlo.
Sobre el punto "currículos estructurados y claros", la conselleria defiende que harán concreciones del currículo para intentar facilitar el trabajo del profesorado.
Y, en cuanto a "revisar aspectos del currículo de la educación básica", la conselleria asegura que "si se asume el acuerdo, se puede trabajar".
El Govern presenta una nueva propuesta de mejora sindical a los sindicatos
La conselleria ha hecho este martes en la reunión que se está celebrando en estos momentos en el Departament d'Educació una nueva propuesta de incremento salarial a los sindicatos. Según explica Ustec, el Govern plantea ahora que los complementos singulares presentados en la anterior propuesta, para los que destinarían 78,67 millones de euros, pasen a ser un complemento para este mismo año para todo el mundo, tal y como pedían los sindicatos de la huelga.
Según relata Ustec en el grupo de Telegram en el que retransmiten la negociación, la conselleria plantea también acelerar el complemento específico del 30% a 3 años: 8,5% en 2026, 12% en 2027 y 9,5% en 2028, tal y como ya planteaban en la anterior propuesta (en el acuerdo con CCOO y UGT este se alargaba un año más, hasta 2029) y la compensación de las cantidades no percibidas por el recorte de los sexenios.
Docentes de Mallorca donan 100.000 euros a colegas en huelga de Catalunya y València
Los profesores de Mallorca donan 100.000 euros a docentes en huelga de Catalunya y el País Valencià: "También es nuestra lucha".
La Plataforma de Familias en Apoyo a la Huelga Educativa se suma a la protesta de mañana a las 10 en el Pla de Palau
Familias de escuelas infantiles, centros de educación infantil y primaria e institutos de Barcelona han anunciado su apoyo a la huelga educativa convocada para este miércoles 27 de mayo en toda Catalunya. Coincidiendo con el paro general del colectivo educativo, la recién creada Plataforma de Familias en Apoyo a la Huelga Educativa se suma a la convocatoria de los sindicatos educativos a las 10 horas en el Pla de Palau de Barcelona.
La convocatoria se dirige a familias con hijos de cualquier edad, pero también al conjunto de la sociedad. Según la plataforma, las reivindicaciones del profesorado no afectan únicamente a los docentes, sino que están directamente vinculadas al futuro de la educación pública y, por extensión, al bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Las familias reclaman una apuesta política “real, urgente y sostenida” por una educación pública, catalana y de calidad. Entre sus demandas figuran más recursos para los centros, ratios más bajas, estabilidad de las plantillas, mejores infraestructuras y unas condiciones laborales adecuadas para los profesionales de la educación.
La plataforma considera que las reivindicaciones del colectivo docente son “legítimas y necesarias” y defiende que las mejoras reclamadas repercutirían directamente en la calidad educativa, la inclusión, el bienestar del alumnado y la cohesión social. Por ello, hacen un llamamiento a salir a la calle en apoyo de la huelga y a exigir a los responsables políticos una negociación “real, honesta y comprometida” con el futuro de la escuela pública.
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