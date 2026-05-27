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Educación en Catalunya

Huelga de profesores, en directo: última hora de la convocatoria, cortes en carreteras y servicios mínimos

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Manifestación de estidiantes a la altura de la calle Pelai en apoyo a las mobilizaciones de los profesores en huelga

Manifestación de estidiantes a la altura de la calle Pelai en apoyo a las mobilizaciones de los profesores en huelga

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Manifestación de estidiantes en apoyo a las mobilizaciones de los profesores / Ferran Nadeu

Helena López

Helena López

Barcelona
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Los profesores catalanes mantienen un pulso al Govern para reclamar una mejora salarial y más inversión en la escuela pública. Este martes hay convocada una nueva mesa sectorial a 17.30 horas de la tarde en el Departament de Educació para abordar la cuestión salarial aún sin acuerdo, por lo que continúa la convocatoria de movilizaciones. Este martes hay huelga de estudiantes para apoyar la lucha del profesorado y este jueves, huelga general.

Abrimos un hilo informativo para seguir al minuto los servicios mínimos, las movilizaciones del profesorado y su impacto en las aulas.

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