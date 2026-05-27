Herido leve un sintecho al que intentaron prenderle fuego en Barcelona

Una persona sin hogar resultó herido leve el pasado domingo por la noche después de que un individuo intentara quemarlo con un mechero mientras dormía en la calle Entença de Barcelona.

Según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado los Mossos d'Esquadra, los hechos tuvieron lugar hacia las 21.30 horas.

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Un testigo que vio los hechos avisó la policía catalana, y la misma víctima se lo explicó a los agentes, a pesar de que finalmente no interpuso denuncia. Los Mossos investigan los hechos y buscan al agresor.