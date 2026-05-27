Avance en la declaración del Parque Natural de las Montañas de Prades: se abre el periodo de alegaciones

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha publicado este miércoles la propuesta de decreto del Parque Natural de las Montañas de Prades, Poblet y la Sierra de la Llena en el DOGC. Se trata de un trámite para crear el parque y, de este modo, se abre un periodo de 45 días para presentar alegaciones. El espacio protegido abarcará 38.900 hectáreas de 22 municipios del Alt Camp, el Baix Camp, Les Garrigues, la Conca de Barberà y el Priorat. Los objetivos de la creación son conservar los valores asociados al paisaje de mosaico agrario, así como potenciar el sector primario, la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a fijar población en los municipios rurales, entre otros.

El Parque Natural incluye territorios de los municipios del Baix Camp (Prades, Capafonts, La Febró, Arbolí, L'Albiol, La Selva del Camp, L'Aleixar, Vilaplana y Alforja), del Alt Camp (Mont-ral, La Riba y Alcover), de Les Garrigues (La Pobla de Cérvoles y El Vilosell), de la Conca de Barberà (Vallclara, Vimbodí i Poblet, Vilanova de Prades, L'Espluga de Francolí, Montblanc y Vilaverd), y del Priorat (Cornudella de Montsant y Ulldemolins). Según se indica en el decreto, los límites del parque se han definido “según criterios de representatividad de hábitats y especies de interés para la conservación, de coherencia geográfica, a partir de límites físicos reconocidos y criterios de conectividad ecológica”.

También se declara la Reserva Natural Parcial de Els Motllats, la Reserva Natural Parcial de Plans, y se amplía la Reserva Natural Parcial del barranco del Titllar, ya existente, que pasa a denominarse Reserva Natural Parcial del barranco del Tillar-Tossal de la Baltasana. Además, el parque integra dentro de su ámbito el Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet, la Reserva Natural Parcial del Barranco de la Trinitat y los espacios ZEC y ZEPA de la red Natura 2000 Montañas de Prades y Río Siurana y Llanuras del Priorat, este último parcialmente.

Prohibiciones

En cuanto a la protección del espacio, quedan prohibidas algunas actividades. Por ejemplo, no se permitirán las actividades de extracción de recursos geológicos, excepto las que ya están en activo. Tampoco se podrán realizar construcciones destinadas a la actividad de camping y zonas de alojamientos, ni aparcamientos permanentes de caravanas y autocaravanas. Otras cuestiones que no se permitirán son los campos de golf o pabellones deportivos, y los centros de vertido o almacenamiento de residuos y la ganadería intensiva, entre otras.

El decreto también prohíbe la instalación de líneas eléctricas de tensión superior a 30 kV, así como las centrales de producción, transformación y distribución de energía. Solo se admitirán plantas de energía renovable para abastecer instalaciones agrícolas y ganaderas o comunidades que no tengan alternativas. Para plantas solares fotovoltaicas se admite una potencia y superficie máximas de 100 kW y 0,5 hectáreas, respectivamente. Para instalaciones eólicas se establece una potencia y una altura máximas de 30 kW y 15 metros, respectivamente.

Gestión del parque

Uno de los puntos que se refuerzan tras el proceso participativo para crear el parque es su gestión, incrementando la presencia de los ayuntamientos y de los agentes del territorio en la Junta Rectora. Habrá diez representantes de la Generalitat de diversas direcciones generales, de los Agents Rurals, Bombers y del Centre de la Propietat Forestal. Por parte de los entes locales, tendrán representación cinco personas en nombre de la Asamblea de Alcaldías, un órgano añadido en la última propuesta, y un representante para cada una de las diputaciones, la de Tarragona y la de Lleida. También formará parte quien ostente la presidencia de la Junta Rectora del PNIN de Poblet, que mantendrá este órgano de gestión.

Además, habrá diecisiete personas que representarán entidades y empresas vinculadas al parque como organizaciones agrarias, empresas rurales, de educación ambiental, las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF) y la Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña (FEEC), entre otras. Respecto a la última propuesta, se incluye una persona representante del Patronato del Monasterio de Poblet y otra de grupos y entidades de mujeres y de defensa de los derechos de las mujeres.

Asimismo, se creará la Asamblea de Alcaldías con todos los municipios incluidos dentro del parque y el Consejo Científico, que colaborará en la gestión del espacio. Estará formado, como máximo, por nueve personas de entidades que trabajen en la investigación científica sobre conservación de los valores naturales del espacio protegido.