Endesa invierte en 38 millones en la protección de las líneas eléctricas en entornos forestales

Endesa invertirá este verano 38 millones de euros en la protección de la red eléctrica en entornos forestales, un 44% más que el año pasado. La compañía desplegará helicópteros, drones, cámaras termográficas y brigadas de tala y poda con exoesqueletos para reforzar el mantenimiento de las líneas. La principal novedad de la campaña, presentada este miércoles en Sant Joan de Vilatorrada (Bages), es la incorporación por primera vez de drones de largo alcance, capaces de volar hasta 10 kilómetros y generar un gemelo digital de la red eléctrica. "La tecnología nos ha permitido mejorar mucho y el estado de las líneas es óptimo", ha asegurado el responsable de mantenimiento de la red de alta tensión de Endesa, Francesc López.

El plan de Endesa se articula en tres ejes: la gestión de la masa forestal, la vigilancia aérea y las inspecciones sobre el terreno. La compañía utiliza drones desde el año 2012, especialmente en puntos de difícil acceso, pero hasta ahora las operaciones estaban limitadas al campo visual del operador. Este año y por primera vez, se incorporan drones de largo alcance, capaces de volar de manera autónoma hasta diez kilómetros de distancia del operador, un alcance hasta veinte veces superior al de los drones convencionales. Esto permite, según Endesa, cubrir grandes tramos de red en un único vuelo.

Según la compañía, el gran salto tecnológico radica en la capacidad de generar gemelos digitales completos de las estructuras eléctricas. Hasta ahora, las inspecciones con drones captaban diferentes tipos de datos, pero no siempre estaban correlacionados entre sí. El nuevo sistema permite integrarlos todos en un único modelo tridimensional coherente. Esto facilita comprobar si la distancia entre los árboles y las líneas eléctricas cumple la normativa y detectar posibles incidencias antes de que se conviertan en un riesgo. Aun así, Endesa no prevé sustituir los helicópteros, que siguen siendo una herramienta clave después de más de cuarenta años de inspecciones aéreas.

Drones y helicóptero

En este sentido, las revisiones con helicóptero incorporan cámaras termográficas y vídeos de alta definición para detectar puntos calientes en las líneas, es decir, componentes que registran temperaturas superiores a las habituales y que pueden indicar un deterioro o un mal funcionamiento del cableado. "Esto nos permite actuar preventivamente en situaciones que pueden convertirse en un riesgo", ha explicado López.

Otro de los pilares de la campaña es la limpieza de la masa forestal que crece alrededor de las líneas. Las tareas de tala y poda se realizan tanto en horizontal como en vertical y se coordinan con Bomberos, Agentes Rurales, parques naturales y administraciones, teniendo en cuenta también las restricciones derivadas del Plan Alfa. Para realizar estos trabajos, las brigadas especializadas incorporan exoesqueletos que reducen la fatiga muscular en los hombros y el cuello, así como cascos con sistemas de comunicación integrados, protección auditiva y pulseras para prevenir golpes de calor. También se utilizan desbrozadoras teledirigidas, que permiten trabajar a distancia y minimizar el riesgo de accidentes.

Además, Endesa utiliza tecnología LIDAR para escanear las líneas aéreas de alta tensión. Este sistema combina GPS y sensores láser para generar modelos tridimensionales del terreno y calcular con precisión la distancia entre la vegetación y el cableado, así como detectar posibles defectos en la infraestructura.

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Del total de 100.058 kilómetros de líneas eléctricas que Endesa tiene en Catalunya, el 53% son aéreas (53.030 kilómetros) y muchas de ellas pasan por zonas boscosas o con vegetación. En concreto, un 97% de las líneas de alta tensión repartidas por todo el territorio son aéreas, mientras que las de media tensión lo son en un 52,4% y, las de baja tensión, en un 49,4%.