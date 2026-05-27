Las donaciones aumentan en Catalunya un 22% en un año alentadas por la crisis de la vivienda

Catalunya registró en 2025 22.980 donaciones ante notario, la cifra más alta de los últimos cinco años y que supone un incremento del 22% respecto a 2024. Además, la tendencia es al alza este 2026 cuando en el primer trimestre se han formalizado 6.188 donaciones por las 5.141 del año pasado en el mismo periodo, un 20% más., según datos del Observatorio Notarial de Catalunya que ha presentado este miércoles vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias.

Iglesias asegura que han subido las donaciones por la voluntad de los padres de ayudar a sus hijos en la adquisición de vivienda, ya que la entrega de dinero o de otro inmueble por esta vía hace que se paguen menos impuestos. Además, ha añadido que esta fórmula de la donación aparece con más claridad ante "problemas de acceso a vivienda, de obtención de recursos... Con unos padres que han acumulado ahorro, la opción de la donación cada vez está más presente".

Por eso, ha remarcado que se está ante "máximos históricos" en Catalunya en donaciones por este interés de "ayudar a los hijos o a los familiares que quieren adquirir una vivienda y están teniendo un problema" para adquirirla. Por eso la vicedecana ha señalado que aparece en este caso una generación de padres que "ha ahorrado mucho" y a la vez se encuentran con herencia de viviendas de sus progenitores con 50 o 60 años. Estas serían las que entregarían a sus hijos.

Caen las ventas de inmuebles

Los datos ofrecidos por el Observatorio Notarial de Catalunya también destaca que existe un ligero descenso de compraventas en el primer trimestre de este año. La caída es del 4% respecto al mismo periodo de 2025. Sin embargo, el año pasado se consolidó la tendencia al alza en este tipo de operaciones inmobiliarias con 158.446 compraventas, un 9% más que en 2024, y la cifra más elevada en cinco años. El estudio destaca que en el conjunto de España estas operaciones descendieron un 27%.

El precio de los inmuebles también experimentó un ascenso, alcanzando el metro cuadrado los 2.289 euros de media, un 9% más que en 2024. Por edad, los ciudadanos de entre 41 y 55 años continúan liderando las compraventas, aunque el grupo de entre 26 y 40 años se sitúa muy cerca. Por estado civil, la diferencia entre casado/a y soltero/a cada vez es menor.

Del total de 158.446 compraventas de inmuebles de 2025, 116.502 fueron viviendas, de las cuales, 93.259 fueron pisos y 23.243 viviendas unifamiliares y el año pasado consolidó la tendencia al alza observada durante los dos años anteriores, alcanzando una cifra récord.

Pese a que en 2025 crecieron los préstamos hipotecarios un 16%, el 46% de las compraventas en Catalunya se realizaron sin esta financiación, aunque sí mediante donaciones o herencias, además de préstamos personales. En el cómputo general de 2025, la compraventa por parte de extranjeros subió un 4%, con 22.520, y alcanzó una cifra récord y, por nacionalidades, los que más han invertido son franceses, italianos, marroquíes y chinos.

En cuanto a los préstamos hipotecarios, no se ha apreciado una variación significativa en el primer trimestre del año, con 20.163 frente a los 20.090 del mismo periodo del año pasado, si bien en el conjunto de 2025 aumentaron un 16%, con 85.506. Actualmente, el 46% de las compraventas de inmuebles en Catalunya se realizan sin préstamo hipotecario, un hecho que la vicedecana ha atribuido a personas que cuentan con ahorros, que han vendido una vivienda e invierten los beneficios en la compra de otra o que han recibido una donación.

Más sociedades

El informe también remarca que en el primer trimestre de 2026 la constitución de sociedades ha aumentado un 11%, con 7.139, e Iglesias ha subrayado que a finales de cada trimestre es cuando más sociedades se constituyen.

En cuanto a la disolución de empresas, se ha registrado un incremento de un 19% en el primer trimestre de 2026, con 1.069 frente a las 901 del mismo periodo de 2025, y en el conjunto del año pasado disminuyeron un 4%, resaltando la vicedecana que más de la mitad se producen en el último trimestre del año.

Según la vicedecana del Colegio Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, “los datos del Observatorio Notarial de Cataluña vuelven a poner de manifiesto que la función notarial actúa como un auténtico termómetro de la realidad social, económica y jurídica de nuestro entorno. Los notarios acompañamos a las personas y empresas en los momentos más importantes de sus vidas, garantizando seguridad jurídica, prevención de conflictos y confianza en un entorno cada vez más complejo y cambiante”.

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También ha remarcado que la transformación digital del notariado está consolidada con la implantación en 2023 del protocolo electrónico notarial. En este contexto, durante 2025 se autorizaron en Catalunya un total de 1.366.836 documentos notariales, frente a los 1.308.580 de 2024 y los 1.146.130 de 2023, lo que supone un incremento del 19% en apenas dos años. Desde entonces, el protocolo electrónico convive con el tradicional protocolo en papel, de manera que todos los documentos notariales autorizados cuentan con su versión física y su correspondiente versión digital.