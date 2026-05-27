Los docentes gerundenses llevan el pulso con Educació a la calle horas antes de una nueva reunión clave

Los docentes gerundenses han vuelto a llenar las calles esta mañana en un nuevo pulso con el Govern (la de hoy es la sexta convocatoria de huelga que afecta a la provincia de Girona en lo que llevamos de mayo), con la mirada puesta tanto en la manifestación como en la reunión de negociación que, a partir de las tres de la tarde, debe volver a sentar a los sindicatos y al Departament d’Educació en la Mesa Sectorial.

La protesta ha arrancado a las nueve de la mañana en el pont del Dimoni de Girona y se ha dirigido hasta el pabellón municipal de Salt, en una nueva jornada de huelga general desplegada en el conjunto de Catalunya marcada por la presión negociadora, el malestar «acumulado» y la sensación de que «la conselleria no nos escucha».

La manifestación, convocada por USTEC-STEs, Professors de Secundària, CGT y La Intersindical con el apoyo de la Assemblea de Docents de Girona, ha reunido a 2.000 personas según fuentes policiales y 4.000 según USTEC-STEs. Entre pancartas de «Ni Netflix tiene tanto drama», camisetas amarillas (algunos incluso vestían chalecos con el texto: «Accidente educativo grave») y consignas contra la falta de recursos, los docentes han querido dejar claro que la reivindicación va más allá del sueldo. «El Departament d'Educació me debe más de 5.000 euros de complementos dejados de cobrar, pero la sociedad se ha quedado solo con la reivindicación económica y este es uno de los puntos que está al final de la lista porque hay cosas más importantes, como por ejemplo que es imposible que una sola persona pueda atender bien a los 30 alumnos que tenemos en el aula, cuando más de la mitad tienen necesidades educativas especiales», ha señalado la profesora de un instituto de Calella, Olga Samper. Reclaman recuperar el poder adquisitivo perdido, pero también «más manos en el aula», menos ratios (15 alumnos en primaria y 20 en secundaria), menos burocracia, más estabilidad de plantillas, currículos más claros y consensuados y recursos «reales» para hacer posible la escuela inclusiva.

Nivel cada vez más bajo

La maestra de una escuela de Girona, Núria Fernández, que ha participado en la protesta «como docente y como madre», ha insistido en que «necesitamos más apoyo dentro del aula para atender la diversidad que tenemos». Según ha detallado, los maestros deben responder a necesidades muy diversas —neurológicas, de habla, cognitivas o de altas capacidades— sin recursos suficientes, una realidad que los obliga a «tener que bajar el nivel porque no podemos estar en todas partes».

Los docentes de secundaria y FP Josep Maria Tolsà y Natàlia Carricondo, llegados desde Sils, se han sumado a todas las huelgas, incluso cuando ha tocado ir a Barcelona. Son pareja y tienen dos hijos, y eso les ha supuesto «unos 1.000 euros menos» en su economía doméstica: «Hemos tenido que privarnos de cosas pero no queremos trabajar en estas condiciones ni que nuestros hijos reciban esta educación».

Los docentes también han denunciado el «colapso» de las aulas de acogida («con 40 alumnos y solo 2 profesores es imposible que aprendan catalán») y han celebrado que «desde los años 80 el colectivo no estaba tan bien organizado como ahora». Confían, sin embargo, en llegar a un acuerdo «pronto» con el Departament d'Educació: «De lo contrario, pasaremos a la huelga indefinida», han señalado.

«Lo hemos vuelto a hacer y lo hemos petado»

La portavoz de USTEC-STEs en las comarcas gerundenses, Glòria Polls, ha celebrado que «lo hemos vuelto a hacer y lo hemos petado», con una «demostración de fuerza muy potente» que obliga al Departament d'Educació a «mover ficha». En este sentido, ha reclamado al Govern que «no siga escondiéndose» y que negocie «de verdad», con «recursos, calendarios y garantías», en un contexto en el que «la inclusiva no puede seguir siendo un discurso vacío porque el 40,6% del alumnado tiene reconocidas necesidades específicas de apoyo educativo».

Con todo, ha querido dejar claro que «las condiciones en las que nosotros trabajamos son aquellas en las que nuestro alumnado aprende» y ha señalado que «si el Departament se estima la educación de este país, debe velar por llegar a un acuerdo digno».

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Después, los docentes han cortado la AP-7 en Salt, aunque los sindicatos han querido desmarcarse de ello.